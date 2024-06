Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) In nicht einmal einer Woche beginnt die Fußball-EM in Deutschland. Wie schon bei der Heim-WM 2006 gibt es wieder die Möglichkeit, beim gemeinsamen Public Viewing mit der deutschen Elf mitzufiebern. Nach aktuellem Stand wird Public Viewing in folgenden Orten angeboten:

> "Brunnencafé" in Buchen: Cekdar Akin und sein Team vom "Brunnencafé" am Alten Rathaus verfügen bereits über Public-Viewing-Erfahrung. Das Seh-Erlebnis wird diesmal aber noch besser: Dafür sorgt im Außenbereich ein 85-Zoll-QLED-Fernseher. 85 Zoll, das entspricht einer Bilddiagonalen von 2,16 Meter. Akin verspricht "eine tolle Bildqualität". Im Bistro selbst gibt es zudem einen 65-Zoll-Fernseher, so dass auch Parallelspiele gezeigt werden können. Im "Brunnencafé" werden an den Öffnungstagen alle EM-Spiele gezeigt, wobei die Öffnungszeiten für die Abendspiele verlängert werden. Für das leibliche Wohl der Besucher ist natürlich ebenfalls gesorgt: Angeboten werden die bewährten Gerichte und Snacks, kühle Getränke und Bier vom Fass.

> "Blackout-EM-Dorf", Hainstadt: Die Firma Blackout bietet zur EM wieder ein Public Viewing auf ihrem Firmengelände an. Bereits 2018 zur WM wurde diese Möglichkeit im großen "Blackout-EM-Dorf" von vielen Fußballfans genutzt. Übertragen werden alle Spiele mit deutscher Beteiligung, und zwar auf einer großen XL-LED-Leinwand. Einlass ist immer einer Stunde vor Anpfiff des Spiels. Neben kühlen Getränken werden Grillspezialitäten und Cocktails von "Barhamas" angeboten. Der Eintritt zum "Blackout-EM-Dorf" ist frei.

Auch beim „Brunnencafé“ in Buchen wird während der EM Public Viewing angeboten. Archivfoto: Andreas Hanel

> VfB, Heidersbach: Public Viewing für alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft bietet der VfB Heidersbach an. Die Vorrundenspiele laufen im Festzelt, das zum Jubiläumssportfest "75 Jahre VfB" aufgebaut ist. Schottland und Ungarn werden auf einer Leinwand gezeigt, Einlass ist eine Stunde vor Spielbeginn. Für das Spiel gegen die Schweiz am Sportfestsonntag, 24. Juni, wird eine LED-Leinwand gestellt. Es gibt jeweils Fassbier. Am Sonntag, 25. Juni, finden die Hauptspiele des Fests statt, und es gibt bis 21 Uhr warme Küche mit halben Hähnchen. Die weiteren Spiele werden dann im Sportheim auf Leinwand gezeigt. Einlass ist auch hier jeweils eine Stunde vor Spielbeginn.

> FG-Scheune, Schweinberg: Die FG "Lustige Vögel" bietet in der FG-Scheune Public Viewing an. Während der EM sind Spielübertragungen auf einer Großbildleinwand geplant. Einlass für das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland am Freitag, 14. Juni, ist ab 19 Uhr – genauso wie für das Spiel der deutschen Elf gegen die Schweiz am Sonntag, 23. Juni. Für das zweite Vorrundenspiel der Nationalmannschaft gegen Ungarn am Mittwoch, 19. Juni, ist Einlass ab 17 Uhr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Weitere Spiele werden im Aushang an der FG-Scheune bekannt gegeben.

> Eintracht und TV, Walldürn: Zur Fußballeuropameisterschaft bieten die Vereine Eintracht 93 und TV 1848 Public Viewing am Sportzentrum Walldürn-Süd an. Zunächst geplant sind die drei Vorrundenbegegnungen der deutschen Nationalmannschaft gegen Schottland am Freitag, 14. Juni,um 21 Uhr, gegen Ungarn am Mittwoch, 19. Juni, um 18 Uhr und gegen die Schweiz am Sonntag, 23. Juni, um 21 Uhr. Im Falle des Weiterkommens der Fußballnationalmannschaft werden die weiteren Spiele mit deutscher Beteiligung ebenfalls übertragen.