Von Stephanie Kern

Hüffenhardt. Hüffenhardt ist von zentraler Lage in Baden-Württemberg. Zumindest was die Infrastruktur angeht: Neben Gasleitung und Hochwasserbehälter zentral steht hier nämlich auch das Umspannwerk Hüffenhardt – und das will die Transnet BW nun aufrüsten.

Transnet BW ist ein Transportnetzbetreiber, auf den Leitungen der Enbw-Tochter fließt Strom