Von Noemi Girgla

Schwarzach. Ein "typisch deutsches Konstrukt", so Bürgermeister Mathias Haas, bildete den Auftakt zur ersten Schwarzacher Gemeinderatssitzung im neuen Jahr. Vor ziemlich genau einem Jahr hatte das Gremium die Tarifstruktur zum Eintritt in das neue Freibad festgelegt. Beschlossen wurde ein Einheitspreissystem (auch in Verbindung mit der Schwarzach-Card), das sich laut Haas bewährt habe und "auch von den Gästen überwiegend positiv" angenommen worden sei. Diese Regelung soll so beibehalten werden, eine Anpassung der Gebühren ist nach dem Resümee der ersten Saison nicht beabsichtigt.

Auch das damit einhergehende privatrechtliche Nutzungsverhältnis habe sich bewährt, sodass auf eine öffentlichrechtliche Ausgestaltung per Gebührensatzung verzichtet werden kann. Die bisherige Gebührensatzung stammt aus dem Jahr 1996, wurde 2011 zuletzt angepasst und sei somit nun "aus formellen Gründen aufzuheben". Die Aufhebungssatzung sei reine Formsache, der "Antrag zum Antrag", wie es Haas formulierte, bevor die Gemeinderäte dem Beschlussvorschlag einstimmig folgten.

Von drei Bauanträgen wurde zwei stattgegeben, ein Beschluss über den bereits erfolgten Anbau eines Balkons und einer Fluchttreppe, dem der Gemeinderat nachträglich zustimmen sollte, wurde nach längerer Diskussion vertagt. Hier seien noch viele Fragen offen, die erst geklärt werden müssten, befanden Bürgermeister und die meisten Ratsmitglieder.

Aber Schwarzach wäre nicht Schwarzach, wenn im Punkt "aktuelle Informationen" keine Überraschungen warten würden: Am 30. April soll der neue Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr feierlich übergeben sowie der Maibaum gestellt werden. "Auf dem Marktplatz ist das nicht mehr möglich", eröffnete Haas, der aber auch schon einen Plan B in der Hinterhand hatte: Die Feuerwehr habe angeregt, dass man den Maibaum doch auf dem Festplatz stellen könnte. Auch ein Platz sei schon gefunden; nun gehe es um die nötigen Sicherheitsvorkehrungen bzw. die Statik.

Dazu regte Haas an, eine Kippvorrichtung in Auftrag zu geben, die samt Fundamentkorb in den Boden einbetoniert werden soll. Kostenpunkt: knapp 10.000 Euro. Damit das Ganze bis Ende April aber auch fertig werde, sei es notwendig, dass der Gemeinderat die notwendigen Mittel jetzt außerplanmäßig freigebe. Der Vorschlag traf auf offene Ohren, und schnell gab es Überlegungen dazu, was mit dieser Kippvorrichtung noch alles errichtet werden könnte – ein Weihnachts- oder Fastnachtsbaum könnte dort gestellt oder auch die Kerweschlumpel angebracht werden.

Bauamtsleiter Niki Fohs erklärte, dass man den oberen Teil, wenn die Vorrichtung gerade nicht gebraucht werde, auch abschrauben und der Unterbau mit einer Platte bodenbündig abgedeckt werden könne. Bei einer Enthaltung wurde dem Vorhaben zugestimmt, auch wenn Zweifel bekundet wurden, ob "das Ding bis Ende April auch steht". Haas zeigte sich hierbei zuversichtlich: "Das sind noch zwei Monate, das sollte passen."

Kommende Woche soll eigentlich mit dem Fundament für den geplanten Pavillon am Dorfteich in Oberschwarzach begonnen werden. Nun hatten zwei Familien aber ein Thema neu aufgebracht, über das man schon vor drei Jahren im Rahmen des Bürgerarbeitskreises "Schwerpunktgemeinde – AG Dorfteich" gesprochen hatte. Hier wurde angeregt (nach dem Vorbild aus anderen Gemeinden), ein Backhaus zu errichten. So etwas sei jedoch nur sinnvoll, wenn sich Hauptverantwortliche fänden, die sich darum kümmern, meinte Haas damals wie heute.

Es scheine aber Leute zu geben, die sich dazu bereit erklären würden. "Deshalb ist jetzt der Zeitpunkt, noch einmal darüber nachzudenken", regte der Bürgermeister an. Die Gemeinderatsmitglieder zeigten sich nicht abgeneigt. Das sei "ein großer Mehrwert für die Teichanlage" und "eine tolle Chance für die Dorfgemeinschaft Oberschwarzachs auf soziale Interaktion", wenn man dort gemeinsam backen könnte. Lediglich die Frage der Finanzierung stehe im Raum.

Die Baukosten für den Dorfteich habe man "deutlich abgespeckt", ein Backhaus wäre also eigentlich drin, meinte Haas. Auch habe Minister Peter Hauk sich bei einem inoffiziellen Gespräch offen dafür gezeigt, dass das Vorhaben gefördert werden könnte, wusste eines der Ratsmitglieder zu berichten. "Dann haben wir wieder Hausaufgaben", meinte Haas im Hinblick darauf, dass er (nachdem die Rätinnen und Räte mehrheitlich der "schönen Idee" zugestimmt hatten) nun mit dem Ministerium wie auch noch einmal mit dem Arbeitskreis sprechen werde.