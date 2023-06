Zunächst ging man allerdings auch von Kosten in Höhe von "nur" 130.000 Euro aus. Bekanntermaßen explodierten die Baupreise dann jedoch geradezu. Nun soll die Firma Heiß den Durchlass statt mittels ursprünglich vorgesehenem Stahlbeton mittels glasfaserverstärktem Kunststoff erneuern. Frist für den Beginn der Arbeiten ist Anfang Juni, das Ende ist für den 1. Oktober vorgesehen. Also direkt am Kerwe-Wochenende, das heuer am 30. September beginnt. Allerdings ist die Maßnahme auch ein Stück weit vom Wasserstand des Bachs abhängig. Denn dieser muss während der Arbeiten umgeleitet werden. Bei Hochwasser muss das Projekt ruhen. Man sei mit der jetzigen Vergabe immerhin um 42.000 Euro günstiger als letzten September, hob Karin Koch (CDU) in der ...

Rückblick: Vor Jahren brach ein Wohnmobilfahrer beim Überfahren der schmalen Durchfahrt mit seinem Gefährt, das er auf dem Platz parken wollte, ein . Und nahm anschließend die Gemeinde für den dabei entstandenen Sachschaden am Wohnmobil in Haftung. Die Gerichte entschieden zu seinen Gunsten. Daraufhin sperrte die Gemeinde 2018 die Überfahrt für Fahrzeuge, zunächst mit einer provisorischen Absperrung, dann mit einem feststehenden Bügel. Seitdem versuchte man in mehreren Anläufen, den Durchlass zu sanieren. Das scheiterte mehrfach. Einmal, weil der Zuschuss versagt wurde, dann wiederum weil die Ausschreibung wegen zu hoher Kosten vergangenen September aufgehoben wurde.

Schönbrunn. (MD) Die seit Jahren gesperrte Überfahrt zum Allemühler Dorfplatz soll nun endlich saniert werden . Der Gemeinderat vergab in seiner jüngsten Sitzung im Bürgersaal die Arbeiten für die Erneuerung des Durchlasses bei Enthaltung von Jens Feldhaus (SPD) an die örtliche Firma Martin Heiß zum Preis von rund 177.500 Euro. Fünf Firmen wurden bei der beschränkten Ausschreibung angefragt, vier davon reichten ihre Angebote ein. Der zweitgünstigste lag bei 206.500 Euro, der teuerste bei 212.600 Euro. Die Kostenschätzung für diese Maßnahme liegt bei knapp 176.000 Euro.

Schönbrunn. (MD) Die seit Jahren gesperrte Überfahrt zum Allemühler Dorfplatz soll nun endlich saniert werden. Der Gemeinderat vergab in seiner jüngsten Sitzung im Bürgersaal die Arbeiten für die Erneuerung des Durchlasses bei Enthaltung von Jens Feldhaus (SPD) an die örtliche Firma Martin Heiß zum Preis von rund 177.500 Euro. Fünf Firmen wurden bei der beschränkten Ausschreibung angefragt, vier davon reichten ihre Angebote ein. Der zweitgünstigste lag bei 206.500 Euro, der teuerste bei 212.600 Euro. Die Kostenschätzung für diese Maßnahme liegt bei knapp 176.000 Euro.

Rückblick: Vor Jahren brach ein Wohnmobilfahrer beim Überfahren der schmalen Durchfahrt mit seinem Gefährt, das er auf dem Platz parken wollte, ein. Und nahm anschließend die Gemeinde für den dabei entstandenen Sachschaden am Wohnmobil in Haftung. Die Gerichte entschieden zu seinen Gunsten. Daraufhin sperrte die Gemeinde 2018 die Überfahrt für Fahrzeuge, zunächst mit einer provisorischen Absperrung, dann mit einem feststehenden Bügel. Seitdem versuchte man in mehreren Anläufen, den Durchlass zu sanieren. Das scheiterte mehrfach. Einmal, weil der Zuschuss versagt wurde, dann wiederum weil die Ausschreibung wegen zu hoher Kosten vergangenen September aufgehoben wurde.

Zunächst ging man allerdings auch von Kosten in Höhe von "nur" 130.000 Euro aus. Bekanntermaßen explodierten die Baupreise dann jedoch geradezu. Nun soll die Firma Heiß den Durchlass statt mittels ursprünglich vorgesehenem Stahlbeton mittels glasfaserverstärktem Kunststoff erneuern. Frist für den Beginn der Arbeiten ist Anfang Juni, das Ende ist für den 1. Oktober vorgesehen. Also direkt am Kerwe-Wochenende, das heuer am 30. September beginnt. Allerdings ist die Maßnahme auch ein Stück weit vom Wasserstand des Bachs abhängig. Denn dieser muss während der Arbeiten umgeleitet werden. Bei Hochwasser muss das Projekt ruhen. Man sei mit der jetzigen Vergabe immerhin um 42.000 Euro günstiger als letzten September, hob Karin Koch (CDU) in der Aussprache hervor. Allerdings: "Wenn wir jemandem erzählen, was dieses Brückchen kostet, kommen wir ins Guinness-Buch der Rekorde", monierte die Rätin.

Jens Feldhaus (SPD) erkundigte sich, wie hoch denn die Förderung für die Maßnahme ausfalle. Das sei noch unbekannt, antwortete Kämmerer Benedikt Münch. Denn es sei unklar, ob das Regierungspräsidium überhaupt den Bau mit GFK-Material fördere. Das Metall-Geländer sei in der Auftragssumme enthalten, erfuhr Alexander Wäsch (FW).

Weitgehend fertiggestellt seien die Arbeiten an Naturbühne, Spielplatz und Treppenabgang beim Allemühler Dorfplatz, informierte Bauamtsleiterin Nicole Ernst. Der Abgang, der auch Schulweg sei, werde um eine Lampe ergänzt. Der Unternehmer, der die Maßnahme dort durchgeführt habe, habe über den allgemein gesperrten Bachdurchlass auf eigenes Risiko fahren dürfen und dort vorher spezielle Platten auf den Untergrund gelegt. Vom Bauhof seien Pflasterarbeiten dort erledigt worden. Zu den Gesamtkosten der Maßnahme konnte Münch auf Anfrage noch keine genauen Angaben machen, da derzeit noch Rechnungen sowie Zuschussbescheid fehlten.