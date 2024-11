Hirschhorn. (coe) Wegen der Teilnahme von Martin Hölz an einem Seminar für Bürgermeister von der Hessischen Landesfeuerwehrschule wird die Stadtverordnetenversammlung auf Mittwoch, 6. November, 19 Uhr vorverlegt. In der Regel findet diese jeweils donnerstags statt.

Auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung am Mittwoch in der Mark-Twain-Stube des Rathauses (Hauptstraße 17 in