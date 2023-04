Die Hüffenhardter Gemeinderäte konnten sich in jüngster Sitzung nur auf ein (an der Mehrzweckhalle einzurichtendes) statt auf vier Notstromaggregate einigen. Anschlüsse dafür sollen aber auch am Rathaus, dem Bürgerhaus und an den Feuerwehrhäusern geschaffen werden. Foto: Stephanie Kern