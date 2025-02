Eberbach. (alr) Während die meisten Punkte auf der Tagesordnung des Bau- und Umweltausschusses einstimmig angenommen wurden und damit schnell abgehakt waren, beschäftigte der Neubau eines Dachgeschosses das Gremium am Montag etwas länger. Dabei handelt es sich um das Gebäude in der Friedrichstraße, in dem am 16. Oktober 2024 der Dachstuhl gebrannt hatte.

"Geplant ist die Errichtung