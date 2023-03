Buchen. (rüb) Die Erweiterung und Sanierung des Burghardt-Gymnasiums wird noch teurer als erwartet: Aktuell sind bereits 29,8 Millionen an Kosten aufgelaufen. Da die Maßnahme noch rund eineinhalb Jahre laufen wird, ist davon auszugehen, dass für das seit 2019 laufende Großprojekt die 30-Millionen-Grenze fallen wird. Ursprünglich war die Stadt von Investitionen in Höhe von 16 Millionen Euro ausgegangen. Dass sich dieser Wert nun fast verdoppelt hat, liegt aber nicht nur an Preissteigerungen, Verzögerungen und Planungsversäumnissen, sondern vor allem an vielen zusätzlichen Maßnahmen und Verbesserungen, die gegenüber der ursprünglichen Planung hinzugekommen sind.

Gleich sieben Tagesordnungspunkte betrafen Nachtragsforderungen aufgrund von Bauzeitenverlängerung oder Auftragserhöhungen durch Nachträge. "Der Baufortschritt ist nicht so weit wie gewünscht", verdeutlichte Bürgermeister Roland Burger und begründete dies u. a. mit Verzögerungen durch die Pandemie, Lieferengpässen und der Insolvenz des beauftragten Bodenlegers. Deshalb muss die Stadt mit elf Unternehmen Änderungsvereinbarungen zum ursprünglichen Bauvertrag abschließen. Die Ausführungszeit verlängert sich dadurch von Ende 2022 bis Juli 2024. Die Kosten hätten sich seit 2019 massiv erhöht, so dass die Forderungen der Handwerksbetriebe berechtigt seien.

Folgende Nachträge wurden genehmigt: Genzwürker Elektrotechnik aus Schlierstadt (Elektroarbeiten, 895.100 Euro), Helmut Bundschuh aus Seckach (sanitärtechnische Anlagen, 50.300 Euro) und Körner aus Schönfeld (Heiz- und Kältetechnik, 57.400 Euro).

Grünes Licht gab es auch für folgende Auftragserhöhungen durch Nachträge: Genzwürker Elektrotechnik (74.800 Euro), Iso-Tech aus Heilbronn (Trockenbau, 86.300 Euro), Müller + Grimm aus Buchen (Zimmerer- und Holzbauarbeiten, 54.100 Euro), Blatz aus Hettingen (Gerüstbau, 61.900 Euro), Ruf Fassadentechnik aus Kleinheubach (Alu-Glas-Elemente, 40.900 Euro) und Metallbau Konrad aus Mudau (Schlosser- und Stahlbauarbeiten, 71.200 Euro).

Die am Montag genehmigten Nachträge (rund 1,4 Millionen Euro) und zu erwartende Erhöhungen um weitere 300.000 Euro führen zu einem neuen Kostenstand von 29,8 Millionen Euro, teilte der Bürgermeister mit.

"Ich bin damit nicht einverstanden", sagte Stadtrat Otto Kern. Er forderte Aufklärung, welche Umstände zu den Erhöhungen geführt hätten: ...