Samstag, 23. August 2025

Plus Gastronomie und Museum

Das "Rote Emu" in Neckargerach – Gutes Essen, Pfefferstreuer und viel Herzblut

In Neckargerach eröffnen Birgit und Joachim Plumbaum im September das "Rote Emu". Zudem wird eine besondere Sammlung ausgestellt.

23.08.2025 UPDATE: 23.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 35 Sekunden
Der Biertisch wird in den kommenden Tagen den echten Möbeln für das „Rote Emu“ weichen. Für Birgit und Joachim Plumbaum beginnt nun der Endspurt vor der Eröffnung des Restaurants in Neckargerach. Foto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Neckargerach. Inzwischen ist der Plan öfter mal abgedeckt: Ein Jahr ist es her, dass die RNZ das Ehepaar Birgit und Joachim Plumbaum in Neckargerach besucht hat. Damals war man noch mitten in der Organisation – auch mittels großem Plan, der den ganzen Esstisch bedeckte.

Inzwischen wird getan, gewerkelt und hingearbeitet auf die Eröffnung des

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Stephanie Kern
Redakteurin
zu unseren Autoren  
