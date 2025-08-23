Das "Rote Emu" in Neckargerach – Gutes Essen, Pfefferstreuer und viel Herzblut
In Neckargerach eröffnen Birgit und Joachim Plumbaum im September das "Rote Emu". Zudem wird eine besondere Sammlung ausgestellt.
Von Stephanie Kern
Neckargerach. Inzwischen ist der Plan öfter mal abgedeckt: Ein Jahr ist es her, dass die RNZ das Ehepaar Birgit und Joachim Plumbaum in Neckargerach besucht hat. Damals war man noch mitten in der Organisation – auch mittels großem Plan, der den ganzen Esstisch bedeckte.
Inzwischen wird getan, gewerkelt und hingearbeitet auf die Eröffnung des
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+