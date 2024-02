Von Alissa de Robillard

Eberbach. Starke Nerven und Geduld, Mut und Kapital braucht es, um eine neue Gastronomie zu eröffnen. Auch wenn die Eberbacherinnen und Eberbacher durchaus besorgt auf den Leerstand in der Altstadt schauen, gibt es dennoch erfreuliche Nachrichten: Zwei neue Läden, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Ein Restaurant und ein Bäckergeschäft.

Patrick Feßler (v.l.) und Sushi-Meister Manolo Elizalde führen Bürgermeister Peter Reichert in die Welt der japanischen Gerichte ein. Seit November gibt es das neue Restaurant in der Bahnhofstraße 1. Foto: Alissa de Robillard

"Das Problem ist, dass der Tag nur 24 Stunden hat", sagt Patrick Feßler, Inhaber der neuen Sushi-Bar Kiyomi. Tagsüber ist er Chef einer Baufirma, abends Inhaber des Kiyomi. Die Immobilie in der Bahnhofstraße 1 hat er im vergangenen Jahr selbst saniert und ein Restaurant darin eröffnet. Von der Baustelle in die Gastronomie, das ist ein großer Sprung. "Weil ich Sushi selbst sehr mag, dachte ich mir, ich mache ein Sushi-Restaurant auf", erzählt Feßler.

Es war Feßlers Immobilienmakler, der ihn auf die leer stehende Ladenfläche in der Bahnhofstraße aufmerksam gemacht hat. "Ich hatte davor nichts mit Eberbach zu tun", sagt Feßler, der aus Sinsheim kommt. Schnell habe er jedoch das Potenzial für ein erfolgreiches Sushi-Restaurant gesehen.

Das Projekt umzusetzen gelang Feßler nur, weil er die Bauarbeiten selbst mit seiner Firma übernommen hat, erzählt er. "Es war sehr viel Aufwand mit großen Hürden." Seine Liebe zum Detail erschwerte dazu noch einiges. "Das ganze Inventar musste neu gekauft werden, schöne Schüsseln, Teller und natürlich die Stäbchen zum Essen. Das fängt sich an zu läppern."

"Ob ich heute noch mal ein Restaurant sanieren und eröffnen würde? Nein, ich würde es lassen", sagt der Sinsheimer. Die Auflagen für ein solches Vorhaben seien einfach zu viel. Glücklicherweise hatte Feßler gute Kontakte in die Gastrobranche und wurde von Freunden unterstützt. "Ohne die Hilfe geht es nicht", sagt er. Ebenso wichtig sei es, gutes Personal zu haben.

Zur Zeit arbeiten im Kiyomi etwa fünf Leute, davon sind zwei Sushi-Chefs. Feßler und seine Partnerin stehen selbst jeden Tag im Laden und unterstützen die Mitarbeitenden. Im vergangenen November wurde das Restaurant offiziell eröffnet. Bereits im Oktober aber hatte er eine Sondergenehmigung für die Apfeltage. Seither ist Feßler zufrieden mit der Resonanz, wie er selbst sagt. Er sei auch im Austausch mit den anderen Gastronomen in der Stadt und fühle sich hier gut aufgehoben.

"Sushi gab es in Eberbach noch nie", freut sich Bürgermeister Peter Reichert, der zu einer kleinen privaten Führung eingeladen war. "Wir sind froh über jedes Programm, das in Eberbach geboten wird", so Reichert. Er besuchte das Kiyomi aber nicht nur um Feßler in Eberbach willkommen zu heißen, sondern auch um zum ersten Mal in seinem Leben Sushi zu essen. Das Highlight war die selbst gebaute Sushi-Rakete, die das Essen auf Schienen an den Tisch bringt.

Doch nicht nur das Kiyomi ist neu: Am Neuen Markt gibt es seit dieser Woche wieder eine Bäckerei. Bei Aslan's Back gibt es türkische und deutsche Backwaren. "Der Neue Markt ist ein super Standort und eine Bäckerei hat hier einfach gefehlt", sagt Inhaberin Adina Smochina. Zusammen mit ihrem Mann Gengiz Bani führt sie nun gegenüber vom Oliva Garden auch noch die Bäckerei. "Benannt ist der Laden nach meinem dritten Sohn", erklärt Smochina. "Aslan heißt Löwe auf Türkisch."

Adina Smochina verkauft am Neuen Markt türkische und deutsche Backwaren. Foto: Alissa de Robillard

Vor ungefähr einem Jahr hat die Familie Bani-Smochina sich dazu entschlossen, den Laden zu kaufen, in dem früher einmal die Bäckerei Beisel drin war. Ein halbes Jahr wurde die Landefläche renoviert. "Wir wollten eigentlich schon viel früher eröffnen, aber die Bestellung und Lieferung des Inventars war eine große Hürde", so Smochina. Dennoch sei sie froh, dass endlich alles geklappt habe und es seit dieser Woche wieder frische Backwaren auf dem Neuen Markt gibt. "Das beste an Aslan´s Back ist für mich, dass er gegenüber vom Oliva Garden und unserer Wohnung liegt", erzählt Smochina.

Sie ist Mutter von vier Kindern, diplomierte Köchin und Geschäftsfrau zugleich. Es war die Lage am Neuen Markt, die dazu geführt hat, das Backwarengeschäft zu kaufen und wieder zu eröffnen. "Wir haben mit dem Laden unseren Familienbetrieb vergrößert und teilen uns die Arbeit auf." Doch es ist nicht nur ihr Mann, der sie unterstützt. Smochina ist genauso dankbar für ihre drei Mitarbeiterinnen, auf die sie sich verlassen kann.

Obwohl sie eine Vollblut-Gastronomin ist, lernt sie mit dem Bäckerladen immer wieder neu dazu. "Ich muss erst einmal herausfinden, welche Ware hier besonders beliebt ist", so Smochina. Schritt für Schritt sammle sie nun Erfahrung. Die Backwaren kommen von einem Bäcker aus Mosbach und werden im Laden am Neuen Markt frisch gebacken. "Ich möchte nicht so viele Lebensmittel wegschmeißen, weshalb wir – zumindest am Anfang – nur kleine Mengen produzieren". Sollte dennoch etwas übrig bleiben, wolle sie es am nächsten Tag zu einem günstigeren Preis verkaufen. "Es gibt genügend Leute, die nicht so viel Geld haben und froh darum sind", sagt die Inhaberin.