Osterburken. (pm) Ende Februar und Mitte März werden die Klassen 6a und 6b des Ganztagsgymnasiums Osterburken (GTO) in der ARD und im KiKa beim "Tigerenten-Club", einer Fernsehunterhaltungssendung für Kinder, zu sehen sein.

Der Ausstrahlungstermin der Klasse 6a ist am Samstag, 25. Februar, um 10.45 Uhr bei KiKA und am Sonntag, 26. Februar, um 5.55 Uhr in der ARD (Folge 1241). Der