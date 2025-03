Von Peter Bayer

Eberbach. Erstmals beteiligte sich die Belegschaft der Eberbacher GRN-Klinik am Donnerstag an einem ganztägigen Warnstreik. Hintergrund ist die heute beginnende dritte Runde der Tarifverhandlungen, nachdem es in der zweiten Runde kein Angebot für die Beschäftigten bei Bund und Kommunen gegeben habe, so Streikleiterin Monika Neuner von der Gewerkschaft