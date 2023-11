Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. Am schönsten ist es, wenn der Schmerz nachlässt; sogar Flachwitze können ins Schwarze treffen. Dass die Informations-Veranstaltungen der GRN-Klinik Eberbach Gesundheitsfragen aufgreifen, die viele Menschen beschäftigen, zeigt sich in jedem Jahr deutlicher. Hochqualifizierte Spezialisten erklären Krankheitsbilder und Therapiemöglichkeiten spannend und für alle gut verständlich.

Entsprechend gut besucht war der Patienteninformationstag am Montagabend in der Stadthalle. Absicht oder Zufall: So unterschiedlich die Fachbereiche der Mediziner auch waren, Schmerzen spielten immer eine Rolle: Als Ursache, als Symptom und in der Behandlung.

Zu den heftigsten Schmerzen überhaupt zählen Koliken, findet Dr. Bernhard Nitsche, Chefarzt für Innere Medizin und Gastroenterologie: "Vergleichbar vielleicht mit einer Geburt. Stelle ich mir vor." Nur kommen sie dort nicht so unvorbereitet aus dem Nichts. Krampfartige Schmerzen in wiederkehrenden Wellen und mit zunehmender Intensität erleiden Menschen bei einer Gallenkolik. Gallensteine sind durchaus nicht selten, sie waren Thema der ersten beiden Vorträge.

Die Informationen der Mediziner stießen in der Stadthalle auf reges Interesse der Besucher. Foto: Markus Wirth/ GRN

Die meisten Personen ahnen nicht, was sie da mit sich herumtragen: Zwanzig Prozent der Erwachsenen haben Gallensteine. Frauen öfter als Männer, bei über 40-Jährigen steigt die Wahrscheinlichkeit. Eine Schwangerschaft kann die Bildung von Gallensteinen begünstigen, ebenso Übergewicht, falsche Ernährung oder falsche Vorfahren. Sie tun nur selten weh, aber wenn, dann wird es richtig heftig. Und nur dann muss auch gehandelt werden, sagt Nitsche, der mit seiner Abteilung die Tagung in diesem Jahr organisiert hat.

Häufiges Völlegefühl und Übelkeit oder Schmerzen im rechten Oberbauch können ein Hinweis auf ein mögliches Stein-Leiden sein. Die Diagnostik erfolgt meist per Ultraschall. Machen die Steine Beschwerden, wird die Gallenblase entfernt. Unbehandelt kann es zu sogar lebensbedrohlichen Situationen kommen.

Das früher übliche Zertrümmern oder eine medikamentöse Auflösung entspricht nicht mehr dem Stand der Wissenschaft. "Besonders die kleinen sind die richtig gemeinen Steine", warnt Nitsche. Die Schmerzattacken können sich bis in die rechte Schulter und den Rücken ausdehnen. Sie werden immer stärker, Übelkeit und Erbrechen kommen dazu, wenn ein Stein den Abfluss der Gallenflüssigkeit blockiert. Typische Anzeichen: heller Stuhl und dunkler Urin, Haut und Augäpfel verfärben sich gelblich. Ein Stein aus dem Gallengang muss umgehend entfernt werden.

Der erfahrene Fachmann dafür an der GRN-Klinik Eberbach ist Dr. Thorsten Löffler, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie. Der beste Zeitpunkt für eine Operation hängt vom Einzelfall ab, erklärt er. Handelt es sich um Polypen oder weniger schwer wiegende Symptome, kann man den Zeitpunkt frei planen. Bei einem Stein-Abgang empfiehlt sich ein relativ zügiger Eingriff, weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass sich das Ereignis wiederholen wird.

Auch eine entzündete Gallenblase sollte entfernt werden, sobald die Entzündung abgeklungen ist. Eine gemeinsame Studie von Gastroenterologen und Chirurgen von 2019 zeigt, dass es nach einer zeitnahen Operation seltener zu Komplikationen kommt.

Operiert wird heutzutage ausschließlich minimal-invasiv mit der so genannten "Schlüsselloch-Technik". Sie hat sich in allen Punkten als überlegen gezeigt: Auch hier sind Komplikationen deutlich seltener, die Heildauer ist kürzer, die Schmerzen sind geringer, die Narben kleiner; Narbenbrüche kommen kaum noch vor. Auf die Spitze getrieben wird das Verfahren, wenn nur noch über einen Zugang ("single port") operiert wird. Für Thorsten Löffler eine "interessante Technik", bei Gallenstein-Operationen aber ohne nennenswerte erkennbare Vorteile, hingegen mit deutlich komplizierteren Arbeitsvorgängen.