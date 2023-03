Eberbach. (coe) An der GRN-Klinik werden ab sofort die Lärmschutzhauben, gefertigt in Kroatien, eingebaut. Sie sollen, so freut sich Klinikleiterin Ingrid Machauer, die nach außen dringende Schallenergie reduzieren und somit den von Nachbarn empfundenen Lärm weiter verringern.

Die Ergebnisse der Messungen für das Lärmgutachten von Dezember stehen indes noch aus.