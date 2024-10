Beerfelden. (G.O.) Die Beerfelder Musiknacht ist inzwischen ein etabliertes Event in der "Stadt am Berge" und wird in diesem Jahr unter neuer Führung ausgetragen. Daher findet die Musiknacht am Samstag, 26. Oktober, ab 20.30 Uhr in fünf Locations statt – organisiert vom Verein Generation Oberzent.

Im Zelt der Gaststätte "s’Lagger" (Odenwaldstraße) wird das Duo Lys and Car zu sehen sein. Dann heißt es: "Volle Geschwindigkeit und Power on!" Die beiden setzten in beeindruckender Art und Weise die Rock- und Pop-Songs der letzten drei Jahrzehnte gekonnt in Szene. Die herausragende Stimme der Sängerin Lydia Sprengard verbindet sich mit den energiegeladenen Riffs auf der Gitarre von Carsten Egger zu einer Symbiose aus Perfektion und Leidenschaft, die einfach nur begeistert.

Bei der Carneval Gesellschaft Beerfelden treten im Hof des Rathauses die Heebie-Jeebies auf. "It gives me the heebie-jeebies” bedeutet in etwa "Dabei bekomme ich eine Gänsehaut” und beschreibt ein Grundgefühl der vier Musiker, wenn sie ihre Lieder spielen. Die irischen Songs, Chantys, Balladen, Jigs, Reels und Polkas gehen unter die Haut und manches Lied sorgt für Gänsehaut. Mit akustischen Instrumenten wie Gitarre, Mundharmonika, Bodhrán, Cajon, Percussion, Geige und nicht zuletzt dem wechselnden Gesang, spielt die Band typische irische Weisen, Chantys, Balladen, Instrumentals und Tänze.

Der Tennisclub Oberzent Beerfelden ist im Foyer des Bürgerhauses vertreten. Dort steht die Gruppe The Riwwels auf der Bühne. Die Besucher können sich auf die geballte Rockabilly-Energie, mit Kontrabass, Gitarre, Drums, Piano, Saxofon und einer hinreißenden Sängerin freuen. Gespielt werden die Klassiker aus der Zeit der Wirtschaftswunder, aber auch Aktuelles im unverkennbaren Rock´n Roll-Gewand.

Bei den Power-Frauen von Britgirl Abroad können sich die Besucher auf Instrumenten-Vielfalt mit vierstimmigem Chorgesang freuen. Foto: privat

Im Bühnensaal des Bürgerhauses sorgt das Cennet Kebab Haus mit den vier Musikerinnen von Britgirl Abroad für ein Konzert der besonderen Art. Die Songs der Band zeichnen sich durch eine quirlige Verspieltheit aus, mit Melodien, die sofort ins Ohr und auch in die Beine gehen. Das liegt an der Wahnsinnsinstrumentierung mit Schlagzeug, Gitarren, Bass, Mandoline, Ukulele, Xylophon, Akkordeon, Keytar, Keyboard, Geige und Cajón.

Diese Instrumenten-Vielfalt verschmilzt dabei mit dem vierstimmigen Chorgesang der Power-Frauen. Zu den feinfühligen Eigenkompositionen zwischen Melancholie und purer Lebensfreude reihen sich bekannte Klassiker der Rock- und Popgeschichte zu einem musikalischen Feuerwerk.

Das Team der Beerfelder Kerwe ist am Zelt am Parkplatz vor der evangelischen Kirche zu finden. Dort treten die Beat Brothers auf. Das Quartett hat sich der Gitarrenmusik der 1960er bis 1990er-Jahre verschrieben, angefangen bei den Beatles, den Rolling Stones oder den Beach Boys.

Gespielt werden Klassiker, die alle kennen und die immer noch hoch-aktuell sind. Hohe Musikalität, Perfektion und ein stimmiges Bühnenoutfit mit weißen Hemden und schlank geschnittenen Krawatten sorgen auch optisch für das, was die Beat Brothers ausmachen: authentische, ehrliche Rockmusik, nie Mainstream, aber immer handgemacht und mitreisend.

Der Verein Generation Oberzent wird am Musiknachtabend vor dem Rathaus einen Stand aufbauen, an dem eventuell noch vorhandene Restkarten erworben werden können. Ansonsten werden hier zwischen 18.30 bis 22 Uhr die Eintrittskarten in die erstmals aufgelegten "Musiknacht-Bändchen" umgetauscht.

Nur das Tragen eines solchen Bändchens berechtigt die Besucherinnen und Besucher zum Eintritt in die fünf Locations. Die lokalen Vereine und die Gaststätte "s‘Lagger", welche die Locations der Bands bewirten, werden bei der Beerfelder Musiknacht neben einer Auswahl an Getränken auch ein erweitertes Speisenangebot haben.

Info: Karten gibt es bis Samstag, 26. Oktober, im Vorverkauf zum Preis von 15 Euro. Restkarten an der Abendkasse werden für 17 Euro verkauft. Tickets können in der Buchhandlung Greif in Eberbach, im Fachmarkt Hartmann, im Schreibwaren Papillon, in Katja’s Blumendesign oder in der Gaststätte "s’Lagger" in Beerfelden erworben werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Tickets per E-Mail unter karten@generation-oberzent.de zu bestellen.