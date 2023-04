Schwarzach. (zg) Die Open-Air-Saison steht wieder vor der Tür – so auch in Schwarzach. Und dort wird in der Spielzeit 2023 sogar doppelter Genuss versprochen. Das Ensemble der Freilichtspiele Kleiner Odenwald bietet nämlich gleich zwei Stücke an. Vom 25. Mai bis 10. Juni sind im Birkenhof abwechselnd die Komödie "Tratsch im Treppenhaus" und das Familienmusical "Peter Pan" zu sehen, beide unter künstlerischer Leitung und Regie von Alexander Kaffenberger. Auch Frauke Bodinus ist wieder mit dabei, sie hat die musikalische Leitung für das Musical "Peter Pan" übernommen.

> Tratsch im Treppenhaus: Die Bewohner des Mietshauses, die Frau Boldt zur Nachbarin haben, können nur zu gut bestätigen, was bereits Schiller wusste: Dass nämlich der Frömmste nicht in Frieden leben kann, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Denn Frau Boldt wacht über das Treppenhaus, nichts bleibt ihr verborgen. Dabei stiftet sie mit allerlei Gerüchten Unfrieden und spielt die Nachbarn gegeneinander aus. Sie meint es ja nur gut mit allen ... Stets ist sie zur Stelle, wenn es etwas zu tratschen gibt, ob es nun um verbotene Untervermietung oder um nicht geputzte Waschküchen geht.

"Die schwungvolle Komödie in vier Akten sorgt für einen heiteren Abend mit viel Gelächter und einen augenzwinkernden Blick auf liebe Nachbarn", verspricht der Veranstalter. Gespielt wird das Stück am 25., 26. und 29. Mai sowie am 2., 3. und 7. Juni. Spielbeginn ist jeweils 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr), gespielt wird mit Pause.

> Peter Pan: Der freche Junge in Nimmerland, diesem geheimnisvollen Ort, in dem Kinder nie erwachsen werden, wo Feen, Indianer, verlorene Jungs und Piraten ihren Schlupfwinkel haben – nahezu jeder kennt diese abenteuerliche Geschichte von James M. Barrie. In der humorvollen und poetischen Fassung von Phan Trat Quan werden all die zauberhaften Wesen wieder lebendig und müssen mithilfe der Kinder Wendy, John und Michael Darling so manches Abenteuer bestehen. Mit einer kleinen Prise Feenstaub von Tinker Bell beginnt die abenteuerliche Reise.

Das märchenhafte Familienstück versetzt laut Veranstalter kleine und große Zuschauer in eine eigene Welt und begeistert mit vielen Liedern, mal feenzart, mal schmissig als Piratenblues.

Gespielt wird am 27. und 28. Mai sowie am 4., 8., 9. und 10. Juni. Spielbeginn ist jeweils um 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr), gespielt wird ohne Pause.

Info: Ab heute gibt es Karten für beide Stücke, und zwar immer donnerstags von 15 bis 19 Uhr im Foyer der Schwarzach-Halle oder jederzeit online unter www.kleinod-spiele.de.