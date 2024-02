Von Carmen Oesterreich

Eberbach. Noch werden im großen Saal des Museums der Stadt Eberbach am Alten Markt Fotos zurechtgerückt, tiefer gehängt, geordnet, ins beste Licht balanciert. Ab Sonntag ab 15 Uhr werden elf Eberbacher Fotografen in einer gemeinsamen Ausstellung "Einblicke" in ihr künstlerisches Werk geben.

Dabei standen sie vor zwei Herausforderungen: Welche Auswahl treffen wir als Einzelner und wie arrangieren wir uns in der Gruppe, sodass jeder seine beispielhaften Bilder zur Wirkung bringen kann?

Manfred Garstka, Dr. Georg Müller, Christoph Garstka, Klaus Damm, Helmut Lenz, Hubert Richter und Andreas Held (v.l.n.r.) nehmen immer wieder gerne eine Kamera in die Hand. Foto: coe

Das ist in dem rund achtzig Quadratmeter großen Saal, in dem die Kronleuchter ihre Funktion längst verloren haben und Scheinwerfer den Betrachter je nach individueller Körpergröße gar blenden, nicht einfach. "Seit fünf Jahren ist das hier ein ‚Provisorium‘", entschuldigt sich Dr. Sigrun Paas-Zeidler, Vorsitzende des Museumsvereins.

Sie war deshalb erst skeptisch, als Umweltingenieur und Fotograf Klaus Damm so beharrlich seine Idee vortrug, die "gelungene Fotoausstellung vor 33 Jahren" zu wiederholen. Die ebenfalls im März 1991 beteiligten Fotografen Manfred Garstka und Helmut Lenz wollten auch wieder mitmachen.

Mit Stefan Frey und Hubert Richter trafen sie auf zwei weitere Fotografen in der Stadt, die "sofort angetan von dem Konzept waren". Gemeinsam wandten sie sich an den Museumsverein und sprachen weitere Fotografen an.

Elf Männer sind nun mit dabei, alle schon über 50 Jahre alt, jedoch mit Visionen, bei denen das Alter gar keine Rolle spielt. Ihnen sind diese "Gemeinsamkeiten" bewusst, und Damm würde sich freuen, wenn dieser Fotoausstellung eine dritte mit weiteren interessierten Hobbykünstlern oder Profis folgen würde. Am liebsten natürlich jeden Alters und jeden Geschlechts.

Die Inspiration für die Zukunft gibt es nun im Museum bis zum Ende dieser Fotoschau am 7. April. Gudrun Paas ist nach der anfänglichen Skepsis jedenfalls positiv "überrascht", in welcher Vielfalt und Verbindung zueinander die Werke nun in einem Raum hängen, der eigentlich viel zu klein für die Ausstellung ist. Sie ist begeistert, wie die Fotografen selbst mit den unvermeidlichen Stellwänden zurechtkommen und sogar die schwere Vitrine, die nicht ins Untergeschoss getragen werden konnte, nutzen.

Für Besucher der Ausstellung ist es sicher ein Benefit, darin, die ausgewählten Spiegelreflexkameras aus dem späten "Analog-Zeitalter" zu sehen. Wenn etwa Opas mit ihren Enkeln kommen, dann können sie ihnen viel erzählen zum Kleinbildfilm oder zur Schwarz-Weiß-Fotografie. "Die kommen wieder", ist Klaus Damm überzeugt, "eigentlich waren sie ja nie weg. Sie können Kleinbildfilme in der Drogerie kaufen. Ich entwickele meine Filme selbst noch in Schwarz-Weiß."

In der Ausstellung jedoch fokussiert sich Damm auf die Form, seine "Dreier-Serien" sind alle im Quadrat umrahmt. Er erfasst die Formen der Natur, zeigt wellige landwirtschaftliche Flächen oder zwei sich umschlingende Blätter einer Ficus-Art. Titel: "Der letzte Tanz" (siehe freigestelltes Foto von Klaus Damm).

Seine "Rost Places", aufgenommen auf dem "Lost Place"-Gelände der Völklinger Hütte, verbinden seine experimentelle Fotografie mit der von Helmut Lenz sowie der von Dr. Georg Müller, der jedoch mit scharfem Blick präzise auf die Konstruktion abzielt. Er widmet sich an den Stellwänden Landschafts- und Tieraufnahmen, seine "Kuh" gilt in scharfsichtigen Kreisen als "legendär".

Ihm könnte man die Fotografien von Stefan Frey gegenüberstellen, der wunderschön das Leben und die Lebenswelt der Vögel in Varanger, einer Halbinsel in Norwegen, zeigt. Frühaufsteher Andreas Held legt sich sogar ins nasse Gras oder Laub, um die beste Perspektive für sein Motiv zu finden.

Alle Fotos entstanden an seinem Lieblingsort, dem Landschaftsschutzgebiet Breitenstein und "zeigen besondere Augenblicke und Stimmungen in der dortigen Natur". Die "Tautropfen im "Morgenwiesenkosmos" oder "patterns of winter" und seine weiteren Fotografien voller Leichtigkeit und "Magie" erklärt er gerne selbst. Regelmäßig werden an den Sonntagen jeweils zwei Fotografen ihre Bilder präsentieren, erklären und sicher auch den ein oder anderen Tipp zur Fotografie weitergeben.

Klaus Damm, Initiator der Ausstellung, ist begeistert von „der besten Analogen“, Nikon F2. Foto: coe

Die Naturfotografie hat es vielen der elf Fotografen angetan. Bei Hubert Richter fallen die längeren Belichtungszeiten auf, und wer möchte, kann den "Geist im Reisenbach" suchen. Achim Plagge nimmt uns in dieser Ausstellung mit nach Schweden, Schottland und Norwegen und verlockt mit Schärenlandschaft und Nordlichtern.

Dass es von der Fotografie zur Kunst nur ein kleiner Schritt ist, zeigen deutlich Christoph und Manfred Garstka. Der Vater zerriss misslungene Aktfotografien und setze sie "malerisch" in ein neues Spannungsverhältnis, der Sohn Christoph montiert die imaginäre Claudia übergroß in historische Aufnahmen.

Für Aha-Effekte wird auch der Fotograf Stefan Greif mit einer Auswahl historischer Ansichten von Eberbach aus dem Fundus seines Vaters Rolf Martin Greif sorgen. Manfred Riederer zeigt zum ersten Mal ausgewählte Aufnahmen von Dr. Hübners Flugmaschine Nr. IV-1912.

Diese Fotoausstellung verspricht geheimnisvolle "Einblicke", die am besten durch Fragen an die anwesenden Fotografen gelüftet werden.

Info: Einblicke. Museum der Stadt Eberbach, bis 7. April jeden Mittwoch, Samstag, Sonn- und Feiertag jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt frei.