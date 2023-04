Am Freitag und Samstag, 4. und 5. August, öffnet der Burggraben seine Tore. "Schon fünf Minuten nach Bekanntgabe der Eröffnung des Vorverkaufs trafen die ersten Kartenbestellungen und Reservierungen für Campingplätze ein", heißt es in einer Mitteilung der Kulturabteilung der Stadt Mosbach . Das Festival habe sich bei Folk-Freunden in ganz Deutschland und darüber hinaus einen hervorragenden Ruf erarbeitet, heißt es weiter. In diesem Jahr gibt es Folk aus Schottland und England, traditionell und zugleich am Puls der Zeit, soliden Folk-Rock mit leichtem Punk-Einschlag aus Irland und Österreich, mitreißenden, preisgekrönten Bluegrass und die Folk Band of the Year 2022 bei den Scots Trad Music Awards. Am 4. August eröffnen Paddy Murphy um 19 Uhr das Festival mit ihrem knackigen Irish Speed Folk Rock: Die aus Steyr in Oberösterreich stammende Band begeistert mit einer Mischung aus hartgesottenem Rock kombiniert mit harmonischen Folkmelodien. "Die Energie und Virtuosität von Old Salt trifft dich wie eine Tonne Ziegelsteine…", bescheinigt "Folk Radio UK" der zweiten Formation des Abends, "Old Salt". Die international zusammengesetzte Band mit Sitz in Belgien hat durch ihren Mix aus traditionellen Klängen einen ganz eigenen, unverkennbaren Klang und wurde 2017 mit dem "European World of Bluegrass"-Preis ausgezeichnet. "Heron Valley" ist eine junge energiegeladene Band. Ihre Wurzeln liegen in der traditionsreichen schottischen und irischen Musik. Heron Valley ...

Mosbach. (stk/stm) Das Wetter lässt aktuell noch nicht auf Sommer hoffen. Kulturell kommt der (Mosbacher) Sommer aber ganz bestimmt, und ganz schön vielfältig. Ein fester Programmpunkt ist inzwischen das Festival "Folk am Neckar". 2013 zog das Folk-Festival aus dem Kraichgau nach Neckarelz – und ist gekommen, um zu bleiben. Nun startet der Kartenvorverkauf für die Auflage 2023.

Am Freitag und Samstag, 4. und 5. August, öffnet der Burggraben seine Tore. "Schon fünf Minuten nach Bekanntgabe der Eröffnung des Vorverkaufs trafen die ersten Kartenbestellungen und Reservierungen für Campingplätze ein", heißt es in einer Mitteilung der Kulturabteilung der Stadt Mosbach. Das Festival habe sich bei Folk-Freunden in ganz Deutschland und darüber hinaus einen hervorragenden Ruf erarbeitet, heißt es weiter. In diesem Jahr gibt es Folk aus Schottland und England, traditionell und zugleich am Puls der Zeit, soliden Folk-Rock mit leichtem Punk-Einschlag aus Irland und Österreich, mitreißenden, preisgekrönten Bluegrass und die Folk Band of the Year 2022 bei den Scots Trad Music Awards. Am 4. August eröffnen Paddy Murphy um 19 Uhr das Festival mit ihrem knackigen Irish Speed Folk Rock: Die aus Steyr in Oberösterreich stammende Band begeistert mit einer Mischung aus hartgesottenem Rock kombiniert mit harmonischen Folkmelodien. "Die Energie und Virtuosität von Old Salt trifft dich wie eine Tonne Ziegelsteine…", bescheinigt "Folk Radio UK" der zweiten Formation des Abends, "Old Salt". Die international zusammengesetzte Band mit Sitz in Belgien hat durch ihren Mix aus traditionellen Klängen einen ganz eigenen, unverkennbaren Klang und wurde 2017 mit dem "European World of Bluegrass"-Preis ausgezeichnet. "Heron Valley" ist eine junge energiegeladene Band. Ihre Wurzeln liegen in der traditionsreichen schottischen und irischen Musik. Heron Valley verweben traditionelle schottische Lieder und Dudelsackmelodien mit irischem Banjo.

Den zweiten Tag des Festivals läuten am Samstagnachmittag ab 16.30 Uhr "Janice Burns & Jon Doran" ein, ein anglo-schottisches Duo, das seine gemeinsame Liebe zur traditionellen Musik verbindet. "Peat & Diesel", die nächste Formation, hat ihre Wurzeln in Schottland. Kaum ein Jahr nach ihrem ersten Pub-Gig haben sie nicht nur das legendäre Glasgow Barrowlands an nur einem Tag ausverkauft, sondern auch über 7000 Tickets für ihre Debüt-Tournee. Schweißtreibend und sehr tanzbar geht es dann weiter: Die keltische Punkrock-Band "The Cardinal Sins" hat gleich vier starke Leadsänger. Mit ihrem energiegeladenen Stil spielen die sechs Frauen und Männer aus Irland eine große Bandbreite an Songs. Den Schlusspunkt setzt mit "Breabach" eine der renommiertesten und innovativsten zeitgenössischen schottischen Folk-Bands. Breabach haben eine beeindruckende Reihe von Auszeichnungen erhalten, 2022 "waren sie Folk Band of the Year" bei den Scots Trad Music Awards.

Rustikale Köstlichkeiten, Bierspezialitäten vom Fass und hochprozentige Whiskyspezialitäten runden das Programm ab. Tickets gibt es ab sofort bei der Rhein-Neckar-Zeitung sowie bei der Tourist Info Mosbach.