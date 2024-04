Von Susa Schweizer

Limbach-Heidersbach. Sofiia Chernenko ist 17 Jahre alt und ist in der ukrainischen Stadt Charkiw (Kharkiw) geboren und aufgewachsen. Der Russland-Ukraine-Krieg verändert seit dem 24. Februar 2022 das Leben von ihr und ihrer Familie. Heute lebt sie in Deutschland, geht in Buchen aufs BGB und wird nun im Rahmen des Programms Talent im Land von der