Lohrbach/Neckarelz. (stk) Er ist wieder da, wo er mit seinem Betrieb einst angefangen hat: Nach dem Brand der Firmenhalle in Lohrbach in der Nacht vom 20. auf den 21. Juli versucht Tillmann Augustin, wieder Fuß zu fassen. Der gesamte Besitz des Zimmermanns befand sich in der Halle – und wurde dementsprechend ein Raub der Flammen.

Auf Facebook wurde bereits wenige Tage nach dem Brand