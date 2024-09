Walldürn. (Sti.) Kämpferisch und warnend, sensibel und wütend, selbstkritisch und liebenswürdig: So unterschiedlich waren sowohl Textinhalte als auch Präsentationen der sechs Poetry-Slammerinnen am vergangenen Samstag in der Galerie "Fürwahr" in Walldürn.

Der "Kunstreich"-Verein hatte zum Ende seines Jungen Kunstsommers in die Finissage der Ausstellung mit sechs jungen Kunstschaffenden den Programmpunkt Poetry Slam genommen. Die junge Walldürner Band "TTT-Twelve Tone Transit" gab ihren Debüt-Auftritt in Abwechslung zu den Textbeiträgen.

Für die Vereinsaktiven hieß Verena Rau die Gästeschar willkommen und dankte den ausstellenden Kreativen Irina Hefner, Martha Schmidt, Sebastian Rohnacher, Christine Ogel, Gabriela Felleisen und Celina Stumpf.

Durch den Abend führte Florian Munz vom Walldürner Löwenkino. Auf sehr sympathische Weise gab er dem Publikum kurze biografische Daten zu den Akteurinnen und zu den Beweggründen, welche die Frauen zum Schreiben von lyrischen Statements und poetischen Aufrufen und Aufforderungen wie von persönlichen Notizen bewogen haben.

Lisa Senner aus Hardheim, Mutter von zwei Kindern, bewältigte die schwere Krankheit ihres Sohnes auch durch ihre – wie sie diese selbst nennt – Mutmachpoesie: "Eiszeit im Herz/ist kein Aprilscherz/ist ein Ausnahmezustand/nicht zu erklären mit dem Verstand/Versuch, deine Gefühle aufzutauen/und den Frust abzubauen."

Für die Zuhörer keine leichte Kost, das Thema Krebs und Kind. Dies räumte die Verfasserin ein. Sie selbst überzeugte beim Vortrag als Persönlichkeit, die gestärkt aus dem familiären Schicksalsschlag und einer anschließenden depressiven Phase hervorgehen konnte.

Der jüngsten Teilnehmerin am Poetry Slam, Schülerin Esra Kaja aus Mudau, brannte ein immer noch ein aktuelles Thema unter den Nägeln: "Homophobie". Absolut engagiert, sehr empathisch und tatsächlich mitreißend interpretiert war in ihrem poetischen Statement zu hören: "Wie leicht kann ein Mensch Perspektive verlieren/wieso können wir uns nicht in Akzeptanz verlieben/vielleicht sollten wir unsere Herzen vermieten/damit auch mal die Homophoben lieben."

Eigene Fusion-Pop-Musikstücke von der vierköpfigen Band TTT: Thomas Listl (Bass, Keyboard) Jannick Berres (E-Piano), Noah Mann (Bass, Keyboard) und Daniel Hasenstab (Drums) verhalfen dem Publikum danach, Entspannung zu finden, um Neues aufzunehmen.

Mit der dramaturgisch spannenden Vorstellung ihres Textes von der beängstigenden Zugfahrt immer weiter "nach rechts" hatte Xenia Linker aus Hettingen die Zuhörer auf Anhieb gefangen genommen. Die "Fahrt in den Abgrund" die offensichtlich niemand wahr-, und schon gar nicht ernst nimmt, hatte Xenia für ihren Text gewählt. Als Mitfahrerin in diesem immer schneller werdenden Zug gelang ihr die Rezitation besonders überzeugend: "Wieso hält der Zug nicht an?/ Frage ich in die Stille/Alle bleiben still/ Nur ein Mann hebt seine Kopfhörer an/ und stillt meine Frage mit dem Satz /er wird noch anhalten."

Die Band gab nach einer Pause weitere Kostproben ihrer Improvisationskunst. Sphärische und transparente Klänge der Tasteninstrumente, wohlklingende Basspassagen und ein sensibles Schlagzeug machten den Abend in der Galerie "Fürwahr" auch musikalisch zu einem Kunsterlebnis.

Der zweite Teil des Poetry Slam-Abends begann mit Stefani Santos. Die junge Frau aus Walldürn mit brasilianischen Wurzeln und deutschem Pass hatte Erlebnisse aus ihrem Migrantinnen-Leben auf Papier festgehalten. Ihre Texte waren Aufrufe. Ihr Statement "Say no to Rassism" war auch von Wut befeuert und ihr Vortragsstil überzeugte, da er glaubhaft und ehrlich als ihre persönliche Message ankam. Auch am Arbeitsplatz ist sie als Fachkraft in der Altenpflege mit Ausgrenzung und Ressentiments konfrontiert. Ihr Wunsch: "Ich möchte nicht anonym sterben wie so viele Schwarze. Ich möchte, dass ihr mein Gesicht kennt, dass ihr mich und meine Geschichte kennt."

Die vorletzte Kandidatin im Poetry Slam-Programm war Christine Ogel. In ihrer literarisch angehauchten Dichtung konnten sich wohl viele im Publikum gut wiedererkennen. Ihr Thema waren die Widersprüchlichkeiten im Menschen. Die Ambivalenz, die uns manchmal gar nicht so recht wissen lässt, was wir eigentlich wollen.

In Ogels Aufzeichnungen lugte mal Kurt Tucholsky hinter einem Fragezeichen hervor und Mascha Kaléko wäre vielleicht gerne Patin geworden für den Selbstdialog dieser Schreiberin aus Walldürn. "Laue Sommernächte genießen/und um ihre Vergänglichkeit wissen/gleichzeitig schon den Regen, die kühle Luft/und den Schnee vermissen."

Annemarie Butz punktete zum Ende der Poetry-Beiträge mit zwei einfallsreich-humorigen Gedichten und einer skurrilen Episode aus dem Kräuterbeet. Oft wählt sie ihre Sujets aus dem Naturreich und nimmt so auch mal die Perspektive einer Pflanze wie die der krausen Petersilie ein.

Charmant hatte sie mit ihrem Vortragsstil die Schmunzler auf ihrer Seite, als Peter und Silie befinden: "Komisch diese Menschen, die einen Ofen und Rezepte haben: mit PeterSilie gefüllte Enten und Maultaschen. Das nennen sie Festessen. Krass! Einfach krass!". Bemerkenswert an ihrer Vorliebe fürs Dichten ist die Tatsache, dass Annemarie Butz seit vielen Jahren schreibt. Der Altersunterschied zwischen ihr und der jüngsten Teilnehmerin am Poetry Slam von knapp sechzig Jahren ist eben auch krass; krass aber unerheblich.

Die schöne Idee, am Ende auf die "Siegerinnen"-Ehrung zu verzichten und eine Alternative zu bieten, kam beim Publikum gut an. Gab es bereits nach den Einzelauftritten heftigen, lange anhaltenden und sogar tosenden Applaus, so konnten die Zuhörer dazu noch vorbereitete Stimmzettelchen ausfüllen mit wertschätzenden Bemerkungen zu den Beiträgen. So mit reichlich Feedback versehen, traten noch einmal alle Akteurinnen gemeinsam auf die Bühne und verlasen einige "herausgepickte" Bewertungen.

"Walldürn hat durch die Galerie ,Fürwahr’ einen guten Platz für Kunst und Kultur. Dafür gebührt allen ,Kunstreich’-Aktiven mein Dank und mein Lob". So beendete Florian Munz den offiziellen Programmteil des Abends. Wer Lust und Talent hatte, konnte am open Piano die verbliebenen Gäste unterhalten. Der laue Sommerabend bot sich zum Verweilen an und auch zu einem letzten Rundgang durch die Galerie.

Info: Die neue Ausstellung "Farbraum" – Malerei und Grafik von Michael Buchfelner, wird bereits am Samstag, 14. September, um 19 Uhr eröffnet.