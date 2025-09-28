Möbel-Manufaktur wird Kampfsport-Zentrum
Statt Möbel werden nun Athleten gezimmert: Die frühere Produktionsstätte von Trend in Hainstadt wird zum Trainingszentrum der Kampfsportler.
Von Rüdiger Busch
Hainstadt. "Wir schaffen uns hier ideale Bedingungen, um unseren Sport auszuüben", sagt Eugen Lorenz und lässt den Blick durch die riesige Halle schweifen. Unverkennbar ist hier noch Baustelle, das künftige Aussehen des Trainingszentrums ist aber schon jetzt gut zu erkennen. Auf mehr als 1000 Quadratmetern werden hier voraussichtlich ab Ende Oktober die
