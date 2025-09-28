Sonntag, 28. September 2025

Möbel-Manufaktur wird Kampfsport-Zentrum

Statt Möbel werden nun Athleten gezimmert: Die frühere Produktionsstätte von Trend in Hainstadt wird zum Trainingszentrum der Kampfsportler.

28.09.2025 UPDATE: 28.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 38 Sekunden
Eugen Lorenz freut sich über das neue Domizil für seine Kampfsportschule „Fighters Corner“. Foto: Rüdiger Busch

Von Rüdiger Busch

Hainstadt. "Wir schaffen uns hier ideale Bedingungen, um unseren Sport auszuüben", sagt Eugen Lorenz und lässt den Blick durch die riesige Halle schweifen. Unverkennbar ist hier noch Baustelle, das künftige Aussehen des Trainingszentrums ist aber schon jetzt gut zu erkennen. Auf mehr als 1000 Quadratmetern werden hier voraussichtlich ab Ende Oktober die

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Rüdiger Busch
