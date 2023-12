Mosbach. (zg) Mittlerweile ist die Weihnachtsbörse für Schallplatten und CDs zu einem festen Bestandteil der Mosbacher Adventszeit geworden. Die Zufriedenheit von Händlern, Besuchern und Veranstaltern zeigt, dass diese Börse eine Besonderheit im Veranstaltungskalender ist. Deshalb haben Vinyl-Liebhaber am kommenden Samstag, 9. Dezember, im fideljo wieder die Möglichkeit, ihre Sammlung mit neuen und alten Tonträgern zu ergänzen, Platten zu tauschen oder nach Schnäppchen zu stöbern.

Die Schallplatte hat sich nicht nur in ihrer Nische eingerichtet, sie ist längst auf dem Vormarsch. Die Umsätze steigen, und die Zahlen sind für die großen Konzerne längst mehr als interessant. Nicht nur die Vinylsammler haben dazu beigetragen, dass sich der Umsatz allein in Deutschland seit 2010 etwa verzehnfacht hat. Zu den stetig steigenden Verkaufszahlen kommen die unzähligen Transaktionen über Internetauktionen, Onlinebörsen, Szeneläden und eben die Plattenbörsen.

Für Musik- und Schallplattenliebhaber sind diese Börsen kaum mehr wegzudenken. Wer auf der Suche nach besonderen Exemplaren ist, hat hier die besten Chancen. Neben Tonträgern aller Musikrichtungen aus den letzten 60 Jahren bis hin zu aktuellen Neuerscheinungen ergänzen alle erdenklichen Fan-Souvenirs wie Musikbücher, Autogrammkarten, Zeitschriften und Poster das Börsenangebot. Schallplatten- & CD-Börsen sind also auch dann einen Besuch wert, wenn man keinen konkreten Musikwunsch hat und erst einmal einfach nur stöbern und schauen möchte.

Leider gab es in der hiesigen Region von Heilbronn bis in den Odenwald lange Zeit keine solche Möglichkeit. Mit der Weihnachtsbörse in Mosbach ist dies nun zu einer festen Veranstaltung geworden. Für die aktuelle Börse haben sich wieder neue Händler angemeldet, die nicht zuletzt auf den großen Plattenbörsen von der kleinen, aber feinen Odenwaldbörse erfahren haben.

Info: Mosbacher Weihnachtsbörse für Schallplatten und CDs: 9. Dezember, fideljo, Neckarburkener Straße 18, Einlass ab 10 Uhr.