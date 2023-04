Die abfahrenden Fahrzeuge nehmen den Weg über Pleutersbach, Allemühl, Schönbrunn und Schwanheim. Angekommen am Kirchel, übergeben sie das Wasser in aufgestellte Fallbehälter und fahren dann die L590 wieder zum Neckar hinunter. Kleinere, geländefähigere Löschfahrzeuge nehmen anschließend Wasser ...

Die Einsatzleitung am Parkplatz "Kirchel" entscheidet sich für einen Rundverkehr. Denn obgleich am Eberbacher Neckarlauer Platz zum Rangieren, An- und Abfahren ist, könnte es auf den Serpentinen der Landstraße 590 zum betroffenen Waldgebiet zu Problemen kommen, wenn sich zwei große Fahrzeuge im Gegenverkehr begegnen. Also gibt es eine Wassertankstelle am Neckar, die das THW mit ihrem Gerät professionell betreiben kann. Nur etwa fünf Minuten dauert es, bis dort ein Fahrzeug 6800 Liter getankt hat. In große Fahrzeuge würde mehr passen, aber die 6800 Liter sind die maximal erlaubte Ladung für einen Transport.

Zuerst ist die Feuerwehr aus Schönbrunn am Ort des Geschehens. Es wird klar: Der Waldbrand befindet sich auf Eberbacher Gemarkung. Somit geht die Einsatzleitung auch an die entsprechende Wehr. Für Kompetenz-Gerangel ist kein Platz, die anderen Kommandanten übernehmen sofort sogenannte Gebietsleitungen.

Eberbach. "Unklare Rauchentwicklung und Flammen im Wald bei Schönbrunn!" So ähnlich könnte der Notruf bei der Leitstelle eingehen, die den Alarm an die Feuerwehr Schönbrunn weitergibt. Was dann folgt, ist ein ganzer Katalog an Maßnahmen, die optimal aufeinander abgestimmt sein müssen. Denn auch, wenn es am Samstag nur eine Übung war, ist klar: Im Ernstfall muss jeder Handgriff sitzen.

Von Moritz Bayer

Eine solche Meldung bedingt die Alarmierung der Feuerwehren von Schönbrunn, Eberbach und Neunkirchen. Auch wird der Fachberater des THW Eberbach verständigt, denn wie der Kommandant Abteilung Stadt Eberbach, Marco Bräutigam verrät: "Niemand kann sich überall gleich gut auskennen, die Fachberater bringen wichtige Expertise."

Im Übungsfall wird eine lange vorhergegangene Trockenperiode angenommen. Eine Wasserentnahme aus dem Trinkwassernetz Schönbrunn-Schwanheim kommt nicht infrage. Die Lösung: Pendelverkehr und Wassertransport aus einem offenen Gewässer - dem Neckar. Das ist logistisch eine große Herausforderung.

Der Wassernachschub darf nie ausgehen, ein wichtiges Ziel der Übung: "Uns geht es heute nicht primär ums Löschen im Wald. Wichtiger ist der Transport. Trinkwasser kann man heutzutage kaum noch zum Löschen nehmen", klärt Markus Lenk, Gesamtkommandant der Feuerwehr Eberbach, auf. Mitarbeiter der Stadtförsterei Eberbach, von Forst Baden-Württemberg (BW) und des Kreisforstamtes Rhein-Neckar sperren die Wege optimal ab. Zudem weisen umgelegte Pylonen den Weg für die durchkommenden Fahrzeuge. Wer im Wald - auch ohne einen Brand zu sehen - umgelegte Pylonen findet, lässt sie also besser exakt so liegen.

In diesem Großeinsatz die Übersicht zu behalten, ist schwer. Hilfe bietet hier die aus Adelsheim gekommene Drohneneinheit. Pro Akku sind 30 bis 45 Flugzeit möglich. "Wir haben drei Akkus dabei, sodass wir einen immer laden können. Bis auf kurze Unterbrechungen zum Batterie-Tausch sind wir also nonstop in der Luft", informiert Daniel Balles, der die Einheit aus Adelsheim leitet. Die Bilder werden live an einen Bildschirm an der Einsatzleitung übertragen.

Sobald klar wird, dass der Einsatz bislang sehr gut läuft, fährt eine kleine Gruppe um Lenk die Einsatzorte ab. Mit dabei: Die Bürgermeister Peter Reichert (Eberbach), Jan Frey (Schönbrunn) und Eberhard Knörzer (Neunkirchen). Die sind, teils mit eigener Feuerwehr-Vergangenheit, merklich beeindruckt. Reichert lobt: "Die Zusammenarbeit ist toll, das muss erst mal koordiniert werden und geht ja über Landkreise hinweg!" Frey schließt sich an: "Ich bin stolz und froh, Schönbrunn so sicher zu wissen. Aber bei dieser Größenordnung geht es ja nicht um meine Gemeinde. Alleine stünden wir hier auf verlorenem Posten, daher ist das Miteinander der zentrale Baustein!"

Besagtes Miteinander hört nämlich bei der reinen Brandbekämpfung noch lange nicht auf: Neben den Feuerwehren, dem THW und den Forstmitarbeitern sind auch das DRK und die Kreisführungen des Rhein-Neckar und Neckar-Odenwald-Kreise involviert. Die Einsatzkräfte sind teils über Stunden im Einsatz. Wäre wirklich sommerliche Hitze, würde das körperliche Höchstleistungen fordern. Belegte Brötchen, Snacks, Wasser und isotonische Getränke müssen herangeschafft werden. Kalorien und Mineralstoffe sind in der Zufuhr zu den Einsatzkräften ebenso essenziell wie das Löschwasser fürs Feuer: 119 Einsatzkräfte und drei Landwirte haben Hunger und Durst.

Die eingesetzten Fahrzeuge haben allesamt Laufzettel dabei, auf denen man später die Fahrzeiten, transportierte Menge und weitere Informationen ablesen kann. Das ist wichtig fürs Feedback.

Ein erstes Fazit fällt von Lenk und Bräutigam durchweg positiv aus: "Die Kooperationen waren sehr gut." Auf mögliche Schwierigkeiten angesprochen, lächelt Bräutigam: "Beispielsweise haben die helfenden Landwirte natürlich nicht den gleichen (Digital-)Funk wie die Löschfahrzeuge, da ist man im Einsatz dann manchmal zum Improvisieren gezwungen. Aber auch das ist Feuerwehr: Spontan reagieren können."

Dass sie das in der Region können, haben sie eindrucksvoll bewiesen. Das verdient höchste Anerkennung, denn man möchte sich nicht vorstellen, was ein Waldbrand im Trockenen ohne die schnelle und professionelle Hilfe anrichten könnte. Übung macht den Meister - und lässt die Menschen auch im Sommer ruhig schlafen.