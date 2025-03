Eberbach. (momo) Zu einem Zimmerbrand mit starker Rauchentwicklung ist es am Montagabend in der Rosengasse in der Eberbacher Altstadt gekommen. Zwei Personen wurden nach Angaben von Polizei und Feuerwehr ins Krankenhaus gebracht, bei mindestens einer bestand der Verdacht auf Rauchvergiftung.

Um 18.42 Uhr erhielt die Feuerwehr den Notruf von Markus Scheurich und rückte mit sieben Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften aus. Scheurich hatte sich mit den SPD-Kollegen gerade im "Roten Eber" zur Fraktionssitzung als Vorbereitung auf die Gemeinderatssitzung befunden.

Gemeinderätin Büsra Isik hatte zunächst ein Piepsen gehört, das vom Rauchmelder in der Küche des gegenüber liegenden Gebäude stammte. Kurze Zeit später kamen Jugendliche herein und sagten den tagenden SPDlern, dass es draußen wohl ein Problem gäbe.

Die Feuerwehr war schnell vor Ort, noch schneller aber gelang es einer Bewohnerin, das Feuer, mutmaßlich durch einen technischen Defekt an einem Wasserkocher ausgelöst, zu löschen. Die Bewohner konnten das Haus mithilfe von Passanten vor Ort verlassen.

Nach Angaben von Gesamtkommandant Marco Bräutigam fanden die anrückenden Einsatzkräfte der Feuerwehr das Gebäude stark rauchend aus Küche und den darüber liegenden Stockwerken vor. Ein Atemschutztrupp prüfte die Situation im Inneren, zudem wurde eine Wärmebildkamera verwendet, um weitere Gefahrenherde auszuschließen.

Bis auf eine kleine Nachlöschung war glücklicherweise alles unter Kontrolle. Schwieriger war es beim Nachbargebäude, das ebenfalls kontrolliert werden musste. Da niemand zu Hause war, musste die Tür aufgebrochen werden.

Doch auch dort bestand keine Gefahr für eine weitere Ausbreitung, sodass die Feuerwehr es bei massiven Lüftungsmaßnahmen belassen konnte. Die zwei Bewohner wurden ins Krankenhaus gebracht, zuvor hatte Gemeinderätin und Ärztin Sarah Haaß schon nach den beiden gesehen.

Ort des Geschehens

Seitens der Polizei wurde mittlerweile bestätigt, dass es keinerlei Verdacht auf Straftaten gäbe und daher auch keine weiteren Ermittlungen nötig wären. Strukturelle Gefahr für das Gebäude besteht den aktuellen Informationen nach ebenfalls nicht. So bleibt es vermutlich bei dem insgesamt glimpflich abgelaufenen Zimmerbrand, die Schadenshöhe durch die Rauchentwicklung ist bisher nicht bekannt.