Von Carmen Oesterreich

"So ein Kack" heißt ein Kinderbuch von Pernilla Stalfelt, das humorvoll über die verschiedenen Formen von "eben dem" aufklärt. Auch "vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat" von Werner Holzwarth und Wolf Erlbruch haben Generationen gelernt, wie interessant und wichtig das Ergebnis der Verdauung ist. Doch trotz dieses Bemühens um ein ungezwungenes Verhältnis zu unserem "großen Geschäft" finden wir es eklig – und hygienisch bedenklich – wenn Hunde oder in ihrer Not auch Menschen auf die Wiese oder in den Wald kacken, ohne diese Hinterlassenschaft im Beutelchen zum nächsten Mülleimer zu transportieren.

Besonders schlimm muss dies beim viertägigen Indiefestival "Sound of the Forest" am Marbacher Stausee gewesen sein, zu dem es auch viele Eberbacherinnen und Eberbacher zieht. Ein Leser schrieb uns, dass er die Klosituation "wortwörtlich beschissen" fand, weil die Toiletten schmutzig, verstopft, übergelaufen oder bereits gesperrt waren, weshalb es manche Menschen aus der zu langen Warteschlange in den Wald trieb. Der sei nun voller Kackhaufen und Klopapierreste.

Nachgefragt beim Veranstalter, entschuldigte sich Jo Megow, dass dies "dieses Jahr nicht optimal gelaufen" sei. Mit 54 Schüsseln (plus Pissoirs) standen zwar ordnungsgemäß genug Toiletten bereit, doch habe es Probleme mit der Wassermenge in den Spülkästen und der geringen Kapazität der Druckleitung gegeben. Eine Reinigungskraft sei erkrankt, Ersatz schwierig zu bekommen gewesen. Fürs kommende Jahr gelobte er Besserung, denn "auch wir haben vier Tage in der Kanalisation verbracht, um es mal etwas unverblümt auszudrücken".