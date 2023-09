> Mosbacher Sommer: Eine heiße Nummer gibt es heute ab 19.45 Uhr im Burggraben Neckarelz. Bei "World Music meets Fire" treffen der Ankündigung zufolge "atemberaubende Feuerkunst und mitreißende Musik" aufeinander. In der Tat ist eine besondere Symbiose zu erwarten: Die Band "Tribubu" steht für eine dynamische, fröhliche und peppige Liveshow mit energiegeladener Weltmusik, "Artartistica" vereint Pyrotechnik, Stelzenperformance und Artistik. Zum krönenden Abschluss des Mosbacher Sommers geht’s am Samstag ab 20.30 Uhr zur Kneipen-Kulttour, die quer durch die Innenstadt führt. Die mittlerweile 23. Auflage der beliebten Veranstaltung steht unter dem Motto "1 Nacht, 5 Kneipen, 5 Bands". Mit dabei sind "Diggin Treasure" im Ludwig, "Plug’n’Play Live" in der Alten Mälzerei, "Rusty Move" bei Tante Gerda, "Shadows Acoustics" im Rathaussaal und "The Expectations" im Alt Mosbach. Karten für die Veranstaltungen gibt es (nach Verfügbarkeit) u. a. bei der Touristinfo am Marktplatz.

> Schützenmarkt, Buchen: Zum Endspurt lädt der Schützenmarkt bis Sonntagabend ein. Bis dahin kann rund um den Musterplatz noch ausgiebig gebummelt, geschlemmt und gefeiert werden. Am heutigen Freitag spielen ab 19 Uhr "Die Himmeltaler" im Festzelt, am Samstag gibt es ab 19 Uhr Unterhaltung mit der "Mückenlocher Partyband", bevor ab 20.15 Uhr der Fackelzug der Reservisten startet. Am letzten Festsonntag unterhält die "BCH-Bloos-Band" zum Frühschoppen, um 13.30 Uhr findet dann der Umzug der Kreisschützen statt, und ab 17 Uhr spielt "Mo-GigS" zum Festausklang. Die Ausstellung der Künstler und Kunsthandwerker ist täglich von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Außerdem haben am zweiten Schützenmarktsonntag traditionell die Fachgeschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

> Kartoffelfest, Gottersdorf: Das Kartoffelfest im Freilandmuseum Gottersdorf bietet am Sonntag ein vielfältiges, auf die Jahreszeit abgestimmtes Programm. Kartoffeln können selbst geerntet und in der Kartoffelwaschmaschine gewaschen werden. Eine Kräuter-Führung, Kartoffeldruck und eine Strohhüpfburg runden das Programm ab.

> Höpfingen: Das Scheunenfest des DRK-Ortsvereins findet am Samstag und Sonntag an der Vereinsscheune, Wiesenstraße 1, statt. Beginn ist am Samstag um 15.30 Uhr mit einer großen Schauübung von Feuerwehr und DRK mit dem Thema "Rettung bei einem Verkehrsunfall mit Radfahrer" an der Kreuzung Wiesenstraße/Am Mantelsgraben. Um 19 Uhr startet die Livemusik mit "Folk Friends" und Barbetrieb an der Vereinsscheune. Kinder dürfen sich an beiden Tagen auf eine Hüpfburg sowie am Sonntag ab 13.30 Uhr auf eine kleine Spielstraße und anschließend eine Kinderdisco freuen.

> Sindolsheim: Der Förderverein Heimat und Kultur lädt ein zum zweiten Darrenfest, das am Samstag und Sonntag an den Grünkerndarren in der Götzinger Straße steigt. Festbeginn ist am Samstag um 17 Uhr. Ab 21 Uhr rocken "Vertigo" die Darren. Zeitgleich öffnet auch die Bar. Der Sonntag beginnt mit dem Festgottesdienst um 10.30 Uhr, der vom Posaunenchor mitgestaltet wird. Ab 11.30 Uhr findet das zweite Sindolsheimer Mokick-Treffen statt.

> Erbacher Herbst: Mit dem Erbacher Kerwemarkt sorgt ein traditionsreiches Straßenfest am Sonntag von 12 bis 18 Uhr mit zahlreichen Ständen und Aktionen rund um den Marktplatz und in den Einkaufsstraßen für ein buntes Treiben. Die Geschäfte haben an diesem verkaufsoffenen Sonntag ihre Türen geöffnet und sich spezielle Angebote einfallen lassen. Der Erbacher Antikmarkt mit zahlreichen Händlern zum Stöbern, Bummeln und Einkaufen findet am Sonntag von 11 bis 17 Uhr im Schlosshof statt. Zusätzlich zum Antikmarkt werden ausgewiesene Spezialisten kostenlose Schätzungen von mitgebrachten Kunstgegenständen und Antiquitäten im Rittersaal anbieten.

> Nachtbummel, Bad Mergentheim: Unter dem Motto "Nachtbummel – Bad Mergentheim leuchtet" lädt die City-Gemeinschaft Bad Mergentheim am Freitag von 17 bis 23 Uhr in die Innenstadt ein. 50 Fachgeschäfte präsentieren zusammen mit mehreren Weingütern und regionalen Gastronomen die Kombination aus Shopping- und Gourmet-Genuss. Ein vielseitiges Einkaufserlebnis, umrahmt von Leckereien regionaler Gastgeber, Live-Musik sowie die bekannten Airlights und zahlreiche Lichtsäulen, laden zum Flanieren und Verweilen ein. Die Geschäfte haben ihre Türen bis 22 Uhr geöffnet.

> Weindorf, Heilbronn: Rund um das historische Rathaus bietet das Heilbronner Weindorf bis 17. September edle Tropfen in einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm mit viel Livemusik. Weingenuss mit circa 350 regionalen Weinen, Seccos und Sekten und leckeres Essen von Currywurst über Schwäbisch-Deftiges bis hin zu orientalischem Streetfood warten auf die Festbesucher. Außerdem kann am verkaufsoffenen Sonntag geshoppt werden. Öffnungszeiten des Heilbronner Weindorfs: montags bis freitags von 15 bis 23 Uhr, samstags von 12.30 bis 23 Uhr und sonntags von 12.30 bis 22 Uhr.