Von Uwe Köbler

Fahrenbach. Zu "Wiederholungstätern der ganz besonderen Art" wurden in diesem Jahr die Frauen und Männer der Fördergruppe Weihnachtsmarkt Fahrenbach. Die "Tat" ist in diesem Fall die Ausrichtung samt aufwendiger Vor- und Nachbereitung des Weihnachtsmarktes am ersten Advent in der Fahrenbacher Ortsmitte, die "Wiederholung" ist das Rekordergebnis, das man bei der obligatorischen Bilanzzusammenkunft im Café "G’mütlich" vorwies.

Analog zum Vorjahr wurden auch 2023 sensationelle 25.000 Euro erwirtschaftet, wie Fördergruppenvorsitzender Daniel Eppel erklärte. Diese grandiose Bilanz, so der strahlende Vorsitzende, sei ein Gemeinschaftswerk der Fördergruppenmitglieder, unzähligen Gönnern, Spendern, Helferinnen und Helfern sowie der Bevölkerung aus nah und fern, für die der Fahrenbacher Benefiz-Weihnachtsmarkt zu einer festen Institution geworden ist – weil er gemütlich, übersichtlich und gemeinnützig ist.

Mit dem Geld werden traditionell Menschen in den Fahrenbacher Ortsteilen, in Limbach und in der Partnergemeinde Heiligengrabe bedacht, die gerade dunkle Zeiten durchmachen und denen man zeigen will, dass sie auch in der persönlichen Not nicht vergessen sind.

Der 28. Weihnachtsmarkt wird bei den Machern der Fördergruppe als der Markt mit den bislang besten Wetterbedingungen in Erinnerung bleiben. Kalt und kein Niederschlag, das wünschen sich die Planer und die Standbetreiber gleichermaßen, so Eppel, dessen Team diesmal auch beim Auf- und Abbau trocken blieb. "Auch das ist was ganz Neues", bestätigten seine Kolleginnen und Kollegen. Zwei Tage lang war das Festgelände rund um die ev. Kirche gut besucht, wurde wieder zum Treffpunkt aller Generationen.

Dazu trug sicher auch bei, dass man sich im Vorfeld entschloss, die Preise für Glühwein und Co. stabil zu halten. "Jeder sollte sich den Besuch leisten und auch noch einen zweiten Punsch o.ä. trinken können", so Eppel. Das Konzept ging auf, denn es geht ja auch kaum leichter als mit Spaß, guter Laune, Essen und Trinken Gutes zu tun", so der Fördergruppenchef.

Der Vorsitzende blickte dann auf die beiden Markttage zurück und setzte dabei ganz bewusst die Standbetreiber an vorderste Stelle. "Ohne sie wäre der Weihnachtsmarkt nicht machbar", so der dankbare Vorsitzende, der sich auch über einige Newcomer freute, die das Angebot mit weihnachtlicher Deko, Bastelideen, kleinen Geschenken, selbst hergestellten Likören, Feuerzangenbowle, Langosch oder "Gutsele" erweiterten. Erfreulich sei, dass auch wieder eine Abordnung aus der Partnergemeinde Heiligengrabe angereist war.

Nicht selbstverständlich, denn durch die Neuwahl von Bürgermeister Karl-Friedrich Schütt hat sich im Brandenburgischen einiges geändert. Da ist es um so positiver, dass auch die neuen agierenden Personen in der Partnergemeinde den Kontakt zum Weihnachtsmarkt halten wollen. Praktiziert wurde das neue Miteinander übrigens auch am dritten Advent, als die Fördergruppe Weihnachtsmarkt mit 15 Personen nach Heiligengrabe zum dortigen Kloster-Weihnachtsmarkt reiste und sich beteiligte.

Dank an die erste Generation

Daniel Eppel ging auf die Veränderungen ein, die der 28. Markt mit sich brachte. Zum einen gab es neue rote Glühweintassen, die man mit dem ersten Getränk erwerben musste. "Ein System, das greift", und ebenso angenommen wurde wie der neue "Baumann’sche Spießbraten" oder der heiße Aperol und Limoncello, zu denen die Witterung ja optimal passte.

Doch auch das schon Bewährte kam wieder bestens an und unterhielt die Gäste prächtig. Eppel erinnerte an die Auftritte der Schulkinder und der Kindergärten, die Platzkonzerte der Chöre, den Balladenabend mit Peter Rupprecht, den Rundgang des bürgermeisterlichen Nikolauses, den Ballonzauberer Jeremy, den Ballonwettbewerb und natürlich die Tombola, die mit Preisen im Wert von 5000 Euro lockte. Ein Dank ging zudem an die politische Prominenz, die bei der offiziellen Eröffnung dabei war, allen voran Landrat Dr. Achim Brötel.

"Die Gästeliste zeigt, welche Wertschätzung wir uns mittlerweile erworben haben", so Daniel Eppel an seine Mitstreiter gewandt. Diese Anerkennung ist ja auch nicht verwunderlich, denn mit dem erneuten Rekorderlös konnte die Fördergruppe ihr Gesamt-Spendenergebnis auf 365.000 Euro steigern. Geld, mit dem man es schaffte, in viele Gesichter ein vorweihnachtliches Lächeln zu zaubern. ",Es gibt nichts Schöneres, als anderen Menschen Freude zu schenken!’ ist unser Motto", so Eppel, "und wird es auch weiterhin bleiben.

Die Arbeit wird nicht weniger, aber wir machen uns immer noch mit Spaß an die Aufgaben und freuen uns, wenn es auf dem Festgelände pickepackevoll ist."

Positiv war zudem, dass der Markt am ersten Advent ohne Zwischenfälle und harmonisch ablief. "So darf es gerne weitergehen", erklärte der Vorsitzende unter dem Applaus der Anwesenden. Der holte dann aber noch zum ganz großen Dank an die erste Generation der Fördergruppe aus. "Wir, das Team 2.0, können uns auf die ,Oldies’ immer verlassen, und die sind immer ansprechbar. Es ist ein hervorragendes Miteinander von Jung und Alt, weil einzig und allein die gute Sache im Mittelpunkt steht", so Daniel Eppel.

Bürgermeister Jens Wittmann, der in Personalunion Schirmherr und Aktiver der Fördergruppe Weihnachtsmarkt ist, sprach von einem grandiosen Ergebnis, das zeige, was möglich ist, wenn Zusammenhalt und Solidarität passen. Die Preisstabilität habe sich bewährt, und auch die gestiegene Spendenbereitschaft von Gönnern, Unterstützern und Firmen habe ihren Teil zur Wiederholung des Rekordergebnisses beigetragen. "Es hat wieder richtig Spaß gemacht, und irgendwie sind wir in diesem Jahr schon durch das passende Winterwetter belohnt worden", so der Bürgermeister, der auch den Standbetreibern und Unterstützern aus allen drei Ortsteilen bei den Standbesatzungen dankte.

Zwar waren die Hütten und Stände zum großen Teil bald abgebaut, zu tun gab’s und gibt’s für die Damen und Herren der Fördergruppe Weihnachtsmarkt bis Heiligabend aber traditionell noch einiges. Die zugeteilten Spendenbeträge werden persönlich bei einem Besuch übergeben und außerdem werden im Seniorenheim Fahrenbach Päckchen verteilt. Und wenn es möglich ist, wird auch gemeinsam gesungen – und so noch ein weiteres Mal Freude geschenkt.