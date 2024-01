Neue Bauflächen sollen in Robern mit dem Gebiet „Schneidersäcker“ baureif gemacht werden. In der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres hatte der Gemeinderat Fahrenbach aber auch weniger erbauliche Themen auf der Tagesordnung: So kommt man um eine deutliche Erhöhung der Wassergebühren offenbar nicht herum. Foto: kö