Robern. (kö) Voraussichtlich noch bis Freitag, 13. September, kann die L525 in Richtung Robern und durch Robern wegen umfangreicher Sanierungsarbeiten nicht befahren werden. Besonders der überörtliche Verkehr muss zwingend die ausgeschilderten Umleitungen nutzen, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

In der kommenden Woche stehen dann weitere Sperrungen an: In zwei Abschnitten wird die Asphaltierung an der Ortsdurchfahrt erfolgen. Los geht’s am kommenden Donnerstag, 5. September, mit dem ersten Teilbereich, der sich von der Ortseinfahrt (von Wagenschwend kommend) bis zur Einmündung Wagenschwender Straße/Ringstraße erstreckt. Es ist keine Durchfahrt und keine Querung der Wagenschwender Straße möglich. Die einzige Möglichkeit, die Wagenschwender Straße zu queren, besteht an der Einfahrt Ringstraße.

Am nächsten Tag, Freitag, 6. September, wird das zweite Teilstück von der Abzweigung Ringstraße bis zur Kreuzung nach Trienz asphaltiert. Dann ist die Zufahrt zur Ringstraße gesperrt. Die Anwohner von Ringstraße, Meisenweg, Erlenstraße, Hofklinge und Schulstraße können an diesem Tag nur über die Rathausstraße zufahren. Die Gemeindeverwaltung und die Straßenverkehrsbehörde bitten darum, die Fahrten auf das Notwendigste zu beschränken.