Fahrenbach. (kö) Am Montagabend ist die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl in Fahrenbach abgelaufen. Zur Entscheidung über die Zulässigkeit von Bewerbungen lag dem Gemeindewahlausschuss unter Leitung von Joachim Wieder bis dahin einzig die Bewerbung von Amtsinhaber Jens Wittmann vor.

Der Diplom-Verwaltungswirt, der in Kürze seinen 53. Geburtstag feiert, stellt sich am 15. September also als Alleinkandidat dem Votum der Fahrenbacher Bürgerschaft für seine vierte Amtszeit.