Fahrenbach. (kö) Zum Seebach, Am Waldrand, Am Trienzpfad und Brunnenweg – an all diese Straßennamen werden sich die in Fahrenbach tätigen Briefträger und Paketboten bald gewöhnen müssen. Es handelt sich nämlich um die Namen der neuen Straßen im Baugebiet Feldbrunnen II, in denen demnächst die Bautätigkeit beginnt.

In der jüngsten Sitzung hat der Fahrenbacher Gemeinderat den Verkauf der