Fahrenbach. (kö) Seit Samstag steht er (endlich) wieder am Straßenrand in der Fahrenbacher Ortsmitte. Die Rede ist vom großen hölzernen Nikolaus, der sich pünktlich zum Start des 29. Weihnachtsmarktes am ersten Adventswochenende einem Facelift unterzogen hat.

Und das erfolgreich, denn der hölzerne Geselle erstrahlt in neuem Glanz und ist wieder ein nicht zu übersehender Werbeträger für den Fahrenbacher Weihnachtsmarkt, der am 30. November und 1. Dezember über die Bühne bzw. die Freifläche rund um die evangelische Kirche im Ortszentrum von Fahrenbach geht.

Auch in diesem Jahr steht der Markt im Zeichen der Gemeinnützigkeit, denn der Erlös kommt vollumfänglich bedürftigen Personen in der Gemeinde bzw. in der Partnergemeinde Heiligengrabe zugute. "Es gibt nichts Schöneres, als anderen Menschen Freude zu schenken" heißt daher auch das Motto der Fördergruppe 2.0, die mit dem inoffiziellen Auftakt, der Aufstellung der ersten Hütten und des großen Nikolauses, rundum zufrieden war.

Neben den Familien der Förderguppler fanden sich etliche Gäste ein, um ein erstes "Weihnachtsmarkt-Feeling" zu erleben. So war die Stimmung gut, erklärte Fördergruppen-Vorstand Daniel Eppel, und die Motivation und die Vorfreude bei seinem Team sind auf dem obersten Level.