Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Eine Frau, ein Tisch, darauf ein Manuskript, ein Stuhl, eine Schreibtischlampe. Rundherum schwarze Dunkelheit. Nichts lenkt ab vom Monolog der Schauspielerin Martina Gedeck, die in ständig wechselnden Kameraeinstellungen Auszüge aus dem Tagebuch von Etty Hillesum liest. 78 Minuten lang ist der Experimentalfilm, den das Regisseur-Ehepaar Peggy und Thomas Henke unter dem Titel "Samstagmittag, 12 Uhr" gedreht hat. Der Filmtitel entspricht der Zeitangabe des ersten Zitats Hillesums im Film.

Zum 80. Todestag der "modernen Mystikerin und Chronistin der Shoah" hatte der Arbeitskreis "Jüdisches Leben in Eberbach" in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Eberbach-Neckargemünd zu einem Filmabend in den Saal der Volkshochschule eingeladen. Ein gutes Dutzend Interessierter nahm die Einladung an, bereit sich hineinziehen zu lassen in das, was da aus der Dunkelheit herüberschien.

Pfarrer Gero Albert und Alexander Bartmann (1.u.2.v.r.) vom Arbeitskreis Jüdisches Leben in Eberbach im Gespräch mit einigen Gästen des Filmabends. Foto: Barbara Nolten-Casado

Seit ein paar Jahren schon führt der überkonfessionelle Arbeitskreis unter dem Dach der evangelischen Kirchengemeinde Veranstaltungen durch, die sich mit der Geschichte jüdischen Lebens in Eberbach und darüber hinaus beschäftigen. Im November 2022 traf Arbeitskreis-Mitglied Alexander Bartmann bei einem Besuch des Sprengel-Museums in Hannover auf den Film: "Er lief dort in Endlosschleife."

Bartmann war fasziniert von der außergewöhnlichen Produktion: "Den Film wollte ich nach Eberbach holen." Er nahm Kontakt zu Regisseur Thomas Henke auf, dieser schickte ihm einen USB-Stick mit dem nicht allgemein zugänglichen Kunstwerk, das, so Bartmann, "durch seine radikale Minimalität betroffen macht".

Wer nun war Etty Hillesum, in deren Schriften Ähnlichkeiten zu Anne Frank oder auch zu der aus einer jüdischen Familie stammenden katholischen Ordensfrau Edith Stein aufscheinen?

Geboren wurde Esther Hillesum am 15. Januar 1914 im holländischen Middelburg. Sie studierte Jura, slawische Sprachen und Psychologie und lebte zu Beginn des zweiten Weltkriegs in Amsterdam. Im März 1941 begann sie auf Anraten ihres Freundes und späteren Geliebten, des Psychochirologen Julius Spier, mit Tagebuchaufzeichnungen, die sie bis zu ihrer Deportation fortführte. Am 7. September 1943 wurde sie zusammen mit ihren Eltern und ihrem Bruder Mischa "auf Transport geschickt". Am 30. November desselben Jahres starb sie in Auschwitz.

Etty Hillesum, die wusste, dass sie von dort nicht zurückkehren würde, hatte ihre Tagebücher frühzeitig ihrer Freundin Maria Tuinzing übergeben, mit der Bitte, sich nach dem Krieg um ihre Veröffentlichung zu kümmern. Es war Ettys Anliegen, ihre tiefen Erfahrungen, ihre Gedanken und die Lösungen, die sie für ihr eigenes Leben gefunden hatte, anderen Menschen mitzuteilen und ihnen damit zu helfen. Doch es dauerte bis 1980, bis die Schriften schließlich von J. S. Gaarland unter dem Titel "Das denkende Herz" veröffentlicht wurden. Die Resonanz war groß – "das Buch hat Holland erschüttert" – und erschien in den Folgejahren in zahlreichen weiteren Ländern.

Mit monotoner Stimme liest Martina Gedeck im Film aus den Aufzeichnungen Hillesums: eindrücklich, nachdenklich, authentisch, als seien die Gedanken der Autorin ihre eigenen. Da ist von Verhaftung, Terror, Konzentrationslager die Rede, vom Elend in den Baracken, von Angst, Liebe und Tod. Und von Gott, von ihrer erlebten Erkenntnis seiner Existenz und einer nahezu ununterbrochenen Gotteserfahrung.

"Wir haben dieses Lager singend verlassen", schrieb Etty Hillesum auf einer letzten Postkarte, die sie aus dem Zug warf, der sie vom niederländischen Sammellager Westerbork nach Auschwitz brachte.

Das Licht im Film erlischt. Dunkelheit herrscht im Eberbacher VHS-Saal. Stille. Als jemand das Licht einschaltet, beginnen die Menschen zu flüstern, so tief ist die Betroffenheit, die der Film hinterlassen hat. Aber irgendwann kommt es doch noch zu einem kurzen Austausch.