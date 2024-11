Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Vor Kurzem tagte die Bezirkssynode des Kirchenbezirks Adelsheim-Boxberg. 40 von derzeit 48 Synodalen waren im evangelischen Gemeindehaus in Boxberg zusammengekommen. Der Vorsitzende Karl Kreß eröffnete die Synode. Dekanstellvertreter Philipp Tecklenburg, der derzeit die kommissarische Leitung des Dekanats innehat, führte mit einer Andacht in den Vormittag ein.

Dann trat Kirchenrat Dr. Jörg Augenstein ans Rednerpult. Er war aus Karlsruhe angereist, um die Synodalen über die bevorstehende Fusion der Kirchenbezirke Adelsheim-Boxberg, Mosbach und Wertheim zu informieren, präsentierte Zahlen, Fakten und eine Zeitschiene. Im Frühjahr nächsten Jahres sollen zwei neue Schuldekane gewählt werden. Ebenso soll im Frühjahr ein neuer Dekan oder eine neue Dekanin gewählt werden, Dienstantritt wäre der 1. September 2025.

Am 1. Januar 2026 sollen dann die Kirchenbezirke Mosbach und Wertheim mit dem Kirchenbezirk Adelsheim-Boxberg fusionieren. Buchen könnte neben Mosbach und Wertheim Dekanatssitz werden, in dem ein gemeinsames Dekanatsbüro eingerichtet werden könnte. Mittelfristig soll es nach Ausscheiden von Dekan Folkhard Krall aus Mosbach in den Ruhestand nur noch zwei Dekane geben, die in Personalunion den fusionierten Kirchenbezirk gemeinsam leiten.

Schon vor einem Jahr hatte sich ein Strukturausschuss aus je vier Mitgliedern der beteiligten Kirchenbezirksräte gebildet, die zusammen mit Vertretern des Oberkirchenrates gemeinsam regelmäßig tagen und Detailfragen klären.

In seiner Stellungnahme sagte Dekanstellvertreter Philipp Tecklenburg, er sei ein Fan von kleinen, überschaubaren Strukturen. Die Nähe zu den Menschen sei ihm auch in der kirchlichen Verwaltung wichtig. Aber er habe eingesehen, dass die derzeitigen Zuschnitte der Dekanate sehr klein seien und eine effektive Verwaltung zunehmend schwieriger geworden sei.

Er lobte die gute Zusammenarbeit des Strukturausschusses. Ziel seien eine gut funktionierende Verwaltung, die den veränderten Gegebenheiten angepasst sei, und eine sichtbare Repräsentanz von Kirche im ländlichen Raum, die ein gutes Zusammenwirken von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern in den Kirchengemeinden ermöglicht.

Zu den Überraschungsgästen zählte Landrat Dr. Achim Brötel. Er verwies auf die gute Zusammenarbeit von Neckar-Odenwald-Kreis und Main-Tauber-Kreis mit den Kirchenbezirken. Er sprach sich gegen Zentralisierungsbestrebungen im Großen aus, aber für sinnvolle Verwaltungseinheiten, die weiter die Nähe zu den Menschen in dieser Region lebten. Das habe er auch seiner neuen Brieffreundin, der Landesbischöfin Prof. Dr. Heike Springhart, mitgeteilt.

Es folgten eine Aussprache und der einstimmige Beschluss, dass der künftige Sitz des Dekanats in Buchen sein wird. Die Gemeinde Hirschlanden, bisheriger Sitz des Dekanats, solle aber nach der Renovierung des Pfarrhauses schnellstmöglich mit einem Pfarrer wiederbesetzt werden. Nach einer kurzen Bestandsaufnahme der Personalsituation im Kirchenbezirk durch Philipp Tecklenburg und Berichten aus den neugebildeten Kooperationsräumen und Dienstgruppen und der Diskussion weiterer Planungen schloss der Vorsitzende Karl Kreß die Synode.