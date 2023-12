Distelhausen/Nürnberg. (pm) Bei einem der bedeutendsten Qualitätswettbewerbe für Bier haben die Distelhäuser einen Spitzenplatz errungen: Das Pils aus der Distelhäuser Brauerei erreichte beim "European Beer Star Award 2023" den ersten Platz in seiner Kategorie und wurde dafür in Nürnberg auf der Brau-Beviale mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. In 74 verschiedenen Bierstilkategorien hatte zuvor eine 140-köpfige Expertenjury in einem anonymisierten Verfahren die eingereichten Biere verkostet.

Die Fachleute bewerteten die Biere anhand ihrer Optik, ihres Geruchs, ihres Geschmacks und weiterer sortentypischer Merkmalen. Pro Kategorie werden, ganz nach dem olympischen Gedanken, nur die drei besten Biere am Ende mit Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet. Insgesamt wetteiferten 2356 Biere beim "European Beer Star 2023" um die begehrten Auszeichnungen.

"Wir freuen uns riesig über das Gold beim ,European Beer Star 2023‘", erklärt Moritz Bauer, geschäftsführender Gesellschafter der Brauerei. "Die Medaille bestätigt, dass wir mit unserer gelebten Qualitätsphilosophie, die streng nach den Slow-Brewing-Richtlinien ausgelegt ist, wunderbare Genussbiere brauen", so Bauer weiter.

"Dies ist die mittlerweile 30. Medaille, die wir beim ,European Beer Star‘ gewonnen haben. Das beste deutsche Pils zu brauen, ist eine weitere Bestätigung für die außerordentliche Arbeit, die unser engagiertes Brauerei-Team immer wieder an den Tag legt", freut sich Christoph Ebers, kaufmännischer Geschäftsführer der Brauerei.

"Die Juroren beim European Beer Star bewerten die eingereichten Biere rein nach sensorischen Kriterien. Das heißt sie beurteilen ausschließlich Merkmale, die sie mit ihren Sinnen wahrnehmen. Am Ende konnte unser Pils in Sachen Geschmack, Optik und Geruch die Expertenjury überzeugen", so Moritz Bauer. Dabei ist Bierqualität keine Frage der Brauereigröße: "Der Wettbewerb ist offen für alle: Wir haben Einreichungen von namhaften, überregionalen und weltweit agierenden Großbrauereien, aber auch von Spezialitätenbrauereien, die nur für die eigene Gastwirtschaft brauen. Es ist alles dabei. Das macht auch die Stärke des Wettbewerbs aus, dass sich die Brauereien alle auf einer Ebene dem Wettbewerb stellen", so Stefan Stang, Hauptgeschäftsführer des Veranstalters Private Brauereien Bayern.

Bei der stimmungsvollen und emotionsgeladenen Preisverleihung des "European Beer Star 2023" während der Fachmesse Brau-Beviale in Nürnberg nahmen die erfolgreichen Brauereien ihre Awards in Gold, Silber und Bronze in Empfang und ließen sich vom versammelten Publikum feiern.