Walldürn. (ac) Die Ereignisse von Fatima im Jahr 1917 und die von der Kirche anerkannten Erscheinungen sowie Botschaften der Muttergottes gegenüber den drei Seherkindern Lucia, Francisco und Jacinta bewegen heute noch weltweit hunderttausende Pilger, nach Portugal zu reisen. Nun kommt die Fatima-Nationalmadonna für Deutschland vom 18. bis 22. September zum Eucharistischen Gnadenort zum Heiligen Blut nach Walldürn.

Mit dabei sind auch die Reliquien der beiden 2017 heiliggesprochenen Seherkinder Jacinta und Francisco Marto, die bereits im jungen Alter von neun und zehn Jahren verstorben sind. Anlässlich des 50. Jahrestags der Erscheinung der Muttergottes in Fatima hat Papst Paul VI. am 13. Mai 1967 eigens eine Pilger-Madonna für Deutschland im portugiesischen Fatima geweiht und es dem Fatima-Weltapostolat Deutschland zur Betreuung übergeben.

Diese National-Madonna ist in ganz Deutschland unterwegs, um den Menschen Hoffnung zu bringen. "Dass wir diese Fatima-Statue der Muttergottes und die Reliquien der beiden Seherkinder fünf Tage in der Wallfahrtsbasilika zu Gast haben dürfen, ist eine große Ehre für uns.

Gerade hier am Gnadenort zum Kostbaren Blut unseres Herrn Jesus Christus kommt damit diese Verbindung der Muttergottes zu Jesus Christus besonders deutlich zum Ausdruck", so der Wallfahrtsleiter Pater Josef Bregula vom Franziskaner-Konvent Walldürn.

"Die Muttergottes möchte zu den Kindern und Jugendlichen, zu den Familien und Alleinstehenden, zu den Alten und Kranken sowie zu Priestern und Ordensleuten kommen, also direkt vor Ort in die Diözesen und Seelsorgeeinheiten", schreibt das Fatima-Weltapostolat in Deutschland.

Die Wallfahrtsleitung hat für diese fünf Tage ein umfangreiches Gebets- und Gottesdienstprogramm erstellt, aber auch Zeiten zur Stille und persönlichen Andacht wurden berücksichtigt. Ein Vortrag und eine Lichterprozession, bei der die Muttergottes mitgetragen wird, sind vorgesehen.

"Von Fatima geht die Aufforderung und der Ruf zur Wiedergutmachung, zur Sühne, zum Rosenkranzgebet aus, und mit Fatima ist auch immer die Hoffnung auf Frieden und Abwendung von Krieg verknüpft. Das alles brauchen wir ganz dringend auch in unserer jetzigen Zeit", zeigt sich der Franziskaner-Pater überzeugt.

Papst Johannes Paul II. sagte, dass Fatima die prophetischste aller Marienerscheinungen sei, und Papst Benedikt XVI. ergänzte im Jahr 2010: "Wer glaubt, dass die prophetische Mission Fatimas beendet sei, der irrt sich."

Info: Das Programm in Walldürn ist unter www.wallfahrt-wallduern.de nachzulesen.