Eubigheim/Immenstaad. (ene) Der gebürtige Eubigheimer Pater Paul Hafner ist am Montag im Alter von 92 Jahren gestorben. Im von Vinzenz Pallotti gegründeten Orden der Pallottiner, mit dessen Anliegen er sich lebenslang identifizierte, fand er seine zweite Heimat.

Der Umgang zwischen Klerikern und Laien auf Augenhöhe oder die Erneuerung der Kirche beeindruckten ihn. Auf seinen vielen Stationen von Bruchsal über Schwäbisch Gmünd, München, Eichstätt, verschiedenen Pfarreien im Bayrischen Wald bis hin nach Salzburg setzte er sich dafür ein.

Ebenso vielfältig wie seine Wirkungsstätten war sein seelsorgerisches Tun. Neben Pfarrgemeinden betreute er unter anderem die Marianische Männerkongregation der Diözese Eichstätt oder brachte sich im Noviziat in Salzburg ein.

Im Juli 2018 feierte Hafner im Kreise seiner Verwandten sein 60-jähriges Priesterjubiläum. Die letzten Jahre verbrachte er bei geistiger Frische, aber körperlichen Einschränkungen in der Vinzenz-Pallotti-Seniorenstation in Immenstaad am Bodensee inmitten von Weinbergen und Obstanlagen mit Blick auf See und Berge.

Durch Besuche blieb der stets bescheiden auftretende Pater eng mit der Region verbunden, feierte Gottesdienste in seiner Heimatgemeinde und genoss die Begegnungen mit den Menschen. Unvergessen auch sein goldenes Priesterjubiläum, das er in Eubigheim begehen durfte.

Im Sommer 2019, beim silbernen Priesterjubiläum seines Neffen Thomas Hafner in Dittwar, weilte er zum letzten Mal in der Region und besuchte noch einmal Stationen seiner Kindheit und Jugend. Seine letzte Ruhestätte findet Hafner auf dem Friedhof des Bildungshauses der Pallottiner auf Schloss Hersberg.