Von Barbara Nolten-Casado

Zwingenberg. Großes Musiktheater will Regisseurin Angela Brandt mit ihrer Inszenierung des Freischütz’ bei den diesjährigen Schlossfestspielen Zwingenberg auf die Bühne zaubern. Eine Hightech-Maschinerie, wie sie gewöhnlich am Theater zur Verfügung steht, gibt es im Schlosshof freilich nicht. So will sie die Geschichte von Max und Agathe, von