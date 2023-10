Höpfingen. (adb) Die "Höpfemer Schnapsbrenner" haben bei ihrer jüngsten Jahreshauptversammlung eine richtungsweisende Entscheidung getroffen: Künftig dürfen Frauen in den Elferrat rücken und das Ornat der Traditionsfigur tragen. Dies war bisher den männlichen Narren vorbehalten. Unter den Elferräten für die kommende Kampagne findet sich allerdings noch keine Dame.

Björn Schlie hatte zuvor die Aufgaben des Elferrats ausführlich vorgestellt. Ihm zufolge gibt es in der Satzung keine Regelungen zum Geschlecht der Elferräte. Die Entscheidung des Vorstandsteams, Frauen zuzulassen, trug die Versammlung unter den Blickwinkeln einer bunten, lebhaften und zukunftsfähigen Faschenacht im quetscheblauen Höpfingen mit.

Josef Hauk, Andreas Fürst sowie Jochen und Martin Sauer hatten sich in ihren Beiträgen für diesen Schritt ausgesprochen. "Weiter hoffen wir, dass hieraus neue Ideen entstehen, die unseren Traditionsverein langfristig stärken. Denn anders als so mancher Umzug bleibt die Zeit nicht stehen", hieß es.

Eingangs hatte Sven Dargatz alle Anwesenden zur Versammlung begrüßt und das Wort an Schriftführerin Jannika Kühner übergeben, die auf die Kampagne 2022/23 zurückblickte: Klassisch zelebriert wurde sie mit allen Traditionsveranstaltungen wie "Elfter Elfter", Ordensfest, Rathaussturm, den Prunksitzungen mit zündendem Programm, der Après-Ski-Party und dem Rosenmontagszug mit neuem Konzept.

Außerhalb der fünften Jahreszeit war das Schnapsbrennervolk mit dem Schlachtfest, am Höpfemer Weihnachtsmarkt und mit dem Fensteradventskalender präsent. Ferner stellte die FGH70 die Festdamen für das Quetschefescht: Festkönigin Jana Schell und ihre Begleiterinnen Jana Totenhaupt und Maya Hirning sorgten für gute Stimmung.

Die närrischen Regenten erwiesen sich ebenso als beste Zugpferde der Höpfemer Faschenacht: Seine Tollität Prinz Kai der Erste und Ihre Lieblichkeit Prinzessin Sabrina, die Rotschreiberin vom Eintracht Universum, als Prinzenpaar und das Kinderprinzenpaar Prinz Julius aus dem Königshaus und Prinzessin Hedda, die mit dem Bass tanzt, hinterließen überall bleibende Eindrücke. Der Ausflug nach Hamburg, das Quetschefescht und die Kontaktpflege mit befreundeten Vereinen rundeten das Jahr treffend ab.

Präsident Jürgen Farrenkopf fasste seine Eindrücke des Jahres in einer bunten Präsentation zusammen. Dabei sparte er nicht mit Lob: "Es ist erstaunlich, was ein Verein alles in einem Jahr gemeinsam leisten kann, wenn man zusammenhält." Er dankte allen Aktiven, Trainern und Betreuern. Gleichsam erging ein Appell für das Kommende: "Wir müssen die Energie, die wir als Verein haben, nach außen tragen", rief er. Für das Vorstandsteam sprach Sven Dargatz, der an weitere Programmpunkte jenseits der Brauchtumspflege sowie die "närrischen Arbeitseinsätze" erinnerte.

Umfassend informierte Kassiererin Stefanie Geier über die Finanzen. Die von Valerija Brothers und Jana Schell vorgenommene Kassenprüfung ergab keine Beanstandungen. Im Anschluss lobte Bürgermeister Christian Hauk die Fastnachtsgesellschaft: "Die Schnapsbrenner sorgen für gute Laune und sind eine tolle Truppe!"

Problemlos und ohne größere Personalwechsel verliefen die Neuwahlen. Wiedergewählt wurden der Vorsitzende Sven Dargatz, Präsident Jürgen Farrenkopf und Kassiererin Stefanie Geier; Beisitzer sind Andreas Hirning, Andreas Farrenkopf, Martin Sauer und neu Nils Schell; als Kassenprüferinnen wurden Jana Schell und Valerija Brothers bestätigt. Die zuvor in der Jugendversammlung gewählten Jugendausschussvorsitzenden Clara Seyfried und Lara Bischof wurden von der Versammlung in ihren Funktionen bestätigt.

Allerdings hieß es auch Abschied nehmen – und zwar von Wolfgang Enders, der über Jahrzehnte hinweg an vorderster Front mitmischte. Er wurde mit einem Dank aus dem Vorstand verabschiedet, bleibt aber im Elferrat weiter ein Aktivposten der "Schnapsbrenner".