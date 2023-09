Von Brunhild Wössner

Elztal. Nach der Sommerpause beginnt in den Gemeinderäten jetzt wieder der Sitzungszyklus. Dabei stehen in Elztal Anfragen, Anregungen und Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde stets am Anfang der Tagesordnung. Den Auftakt der jüngsten Sitzung machte eine Anfrage zum Thema Lärmschutz. Ein Bürger beklagte besonders den Lärmpegel, der durch