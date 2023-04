Elztal-Auerbach. (gin) Im bunten Prachtkleid, die kleinen Angeberfedern ordentlich aufgestellt und gewaltig am Balzen – so traf RNZ-Leser Andreas Edelmann kürzlich diesen kleinen Neubürger in Auerbach an einem Teich in der Nähe vom Bahnhof bzw. Kindergarten an.

Dass er zur Gattung der Entenvögel gehört, ist auch für Nicht-Ornithologen zu erkennen, dass es sich um ein Mandarin-Enten-Männchen handelt, muss der ein oder andere dann aber wohl doch nachschlagen.

Oder man fragt einfach Peter Baust, den Vorsitzenden des Nabu Mosbach, was es denn mit dem kleinen Prahlhans auf sich hat. "Die Mandarin-Ente gehört zu den sogenannten Neozoen, ist also nicht ursprünglich bei uns heimisch", erklärt Baust auf RNZ-Anfrage. Aber weil sie (zumindest die Männchen) so hübsch sei, wurden die Tiere als Ziergeflügel gehalten – bis sie irgendwann ausbüxten.

Natürlich brachte man nicht nur die farbenprächtigen Männchen, sondern auch die holde Damenwelt der Mandarin-Enten nach Deutschland. Ohne seine Angebetete wirft der fedrige Gigolo sich nämlich gar nicht in Schale. "Die auffälligen Farben kommen erst zur Paarungszeit", erklärt Baust. Diese beginne bei Enten recht früh, und pünktlich zum Winterende tragen die Männchen dann ihr Prachtgefieder – man(n) will ja Eindruck schinden.

Ist die Herzensdame dann erobert, lässt sich der Mandarin-Entenmann jedoch ziemlich gehen. Nicht absichtlich, es liegt einfach in seinem Zyklus, mit dem in diesem tierischen Fall auch das "starke Geschlecht" zu kämpfen hat.

Zu Ende des Sommers beginnt das bunte Gefieder laut Peter Baust zu verblassen, wird dunkler, bis sich kaum noch unterscheiden lässt, wer Männchen und wer Weibchen ist. Das dauert dann bis zur Mauser an, wenn sich der Enterich seines zerzausten Kleides entledigt und erneut in Schale wirft, um eine Chance bei Frau Ente zu bekommen.

Wie bereits erwähnt, sind als Ziergeflügel gehaltene Mandarin-Enten irgendwann miteinander durchgebrannt. "Seit einer Weile sind sie nun auch bei uns brütend", erklärt Peter Baust.

Allerdings nur in einem kleinen Radius entlang des Rheins, zwischen Mannheim und Wiesbaden. "Einige haben aber einen kleinen Abstecher den Neckar hoch gemacht – und sind nun bei uns", ergänzt Baust, welchen Weg die Tierchen genommen haben.

Ort des Geschehens

Schon eine Zeit lang ist ihm ein Mandarin-Entenpärchen in Neckarelz bekannt. "Die Tiere sind recht standorttreu", berichtet er weiter. Eine Sichtung in Auerbach sei neu für ihn. Er vermutet aber, dass dieses kleine Prachtexemplar über die Elz zu seinem Sichtungsort "vagabundiert" ist. Wohin einen die watschelnden Freiersfüßchen eben tragen.