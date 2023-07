Dallau. (cka) Zahlreiche Besucher hieß Elztals Bürgermeister Marco Eckl am Dienstag zum traditionellen "Dallauer Markt" in der Dorfstraße auf dem schönen Schlossplatz rund um das historische Wasserschloss willkommen. Bei seiner Eröffnungsansprache ging Eckl kurz auf die Geschichte des Marktes ein, die bis ins 14. Jahrhundert zurückreicht. In einer Stadtrechtsurkunde vom 9. Januar 1356 sei den Bürgern von Dallau das Privileg zuerkannt worden, einen Wochenmarkt abzuhalten. Aus ungeklärten Gründen aber sei es nie zu der Verleihung der Stadtrechte gekommen.

Jedenfalls gebe es das Marktrecht schon über 667 Jahre in Dallau, und der Dallauer Markt wird an jedem ersten Dienstag im Juli veranstaltet. Auf dem Markt boten viele Elztaler Firmen und die jährlich anreisenden Händler ihre Waren an. Darüber hinaus gab es noch weitere Attraktionen. Für die kulinarischen Köstlichkeiten sorgten der FV Elztal und in diesem Jahr zum ersten Mal auch die Wanderfreunde Elztal-Billigheim.

Organisiert wurde der Markt von der Gemeindeverwaltung und den Mitgliedern des Elztaler Industrie- und Gewerbevereins mit ihren Vorsitzenden Jürgen Richter und Ricko Fütterer. Viele Gäste nutzten die Gelegenheit, sich bei den ausstellenden Firmen über deren Leistungsspektrum zu informieren.

Jürgen Richter sagte in seinem Grußwort, dass man sich im Vorfeld Gedanken gemacht habe, wie der Verein den Markttag mitgestalten könne. Für die Großen gab es am Abend noch eine After-Work-Party, die ein voller Erfolg war. Der Erlös wird einer sozialen Einrichtung gespendet. Die Kleinen hatten ihren Spaß beim Kinderschminken und einem Malwettbewerb. Gewinnerinnen waren vier Mädchen aus Dallau, Auerbach, Heidersbach und Adelsheim im Alter zwischen fünf und zehn Jahren, die je einen Familien-Gutschein für die Experimenta in Heilbronn in Empfang nehmen durften. Unterhalten wurden die Gäste von der Musikschule Schifferdecker.