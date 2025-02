Elztal. (schat) Evakuierung im Tunnel – die erste Meldung klang besorgniserregend. Für etwa 60 Bahnreisende, die am Freitagmittag von Seckach in Richtung Mosbach unterwegs waren, endete die Fahrt ebenso ungeplant wie außergewöhnlich – aber immerhin ohne bleibende Schäden.

Was war geschehen? Nach Auskunft eines Bahnsprechers stoppte gegen 13 Uhr eine S-Bahn auf der Strecke zwischen Auerbach und Dallau – bei der Einfahrt in den dortigen Tunnel hatte offenbar ein in den Gleis- und Leitungsbereich gestürzter Baum für das abrupte Ende der Fahrt gesorgt. Eine Weiterfahrt des im Tunnel stehenden Zuges war daraufhin nicht mehr möglich. "Man hat einen leichten Knall gehört, dann war Stillstand", berichtete Horst Berger gegenüber der RNZ am späten Freitagnachmittag.

Der Bundestagskandidat der Grünen aus Buchen war auf dem Weg zu einem Wahlkampftermin – und steckte wie zahlreiche Mitreisende im Tunnel fest. Über die Lautsprecheranlage seien die Passagiere dann informiert und um Geduld gebeten worden. Die war dann auch nötig, rund zwei Stunden mussten die Passagiere im notbeleuchteten Zug ausharren. Dabei habe man sich gegenseitig unterstützt, lobte Berger das besonnene Verhalten der Gestrandeten.

Kurz nach 15 Uhr war dann offenbar alles um den havarierten Zug so gesichert, dass die Bahnreisenden selbigen verlassen konnten. Mithilfe von Rampen sei man aus dem Zug geleitet worden, so Berger weiter, zu Fuß ging es dann Richtung Bahnhof Dallau. Laut Bahnsprecher wurde ein Notbusverkehr eingerichtet, um die Passagiere schließlich an ihr eigentliches Ziel zu bringen. Um den havarierten Zug wieder in Bewegung zu bekommen, sei ein sogenannter Turmtriebwagen angefordert worden. Personen seien keine zu Schaden gekommen, so der Sprecher abschließend.