"Café am Kirchbrunnen" bietet einen Hauch von Wiener Flair in Auerbach

Von Pia Geimer

Auerbach. "Wo viele Hände sind, ist die Last nicht schwer." Diesen Spruch aus Haiti hat sich der Förderverein Evangelisches Gemeindehaus in Auerbach auf die Fahne geschrieben. In einer Zeit, in der es sich die Kirchen in vielen Gemeinden nicht mehr leisten können, ein Gemeindehaus zu unterhalten, haben einige findige und fleißige Auerbacherinnen und