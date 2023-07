Auerbach. (RNZ/zg) In Auerbach hat sich Besonderes getan: Hier wurde nicht – wie landauf, landab leider üblich – ein gastronomischer Betrieb geschlossen, sondern ein neues Café feierlich eröffnet. Das "Café am Kirchbrunnen" lädt von nun an jeden Mittwochnachmittag zum gemütlichen Kaffeetrinken im evangelischen Gemeindezentrum ein, bei gutem Wetter auch draußen unter der Linde beim Rauschen der frischen Kirchbrunnenquelle.

Die beiden Initiatorinnen Ingrid Glandien und Astrid Junker waren freudig überrascht, dass sie auf Anhieb über 70 Premierenbesucher begrüßen durften, die sich gleich von der Qualität der eigens angeschafften Kaffeemaschine und deren Kreationen überzeugen konnten.

Ingrid Glandien, von der die Idee stammt, führte in ihrer Ansprache aus, dass das Café am Kirchbrunnen ein neues Projekt des Fördervereins für das ev. Gemeindehaus ist, um Betrieb und Erhalt des geräumigen und meist in Eigenarbeit errichteten Hauses auch zukünftig zu gewährleisten. Sie dankte dem Vorstand und dem Helferteam für die vorbehaltlose Unterstützung, ebenso den Kuchenspenderinnen. "In einer Zeit, in der alles ständig hinterfragt und diskutiert werden muss, wird einfach mal etwas gemacht."

Astrid Junker schloss einen kurzweiligen Abriss zur Geschichte des Kaffeetrinkens und der Kaffeehäuser an. Entdeckt wurde die positive Wirkung des Kaffees auf Körper und Geist schon im 9. Jahrhundert in Äthiopien. Im 15. Jahrhundert öffnete in Istanbul das erste Kaffeehaus, die berühmte Kaffeehauskultur in Wien, Prag und Budapest erblühte im 17. und 18. Jahrhundert. Zuerst war der Kaffeegenuss dem Adel und den Herren vorbehalten, bis auch die Damen, zunächst separat, die Räume aufsuchten. Diese Zusammenkünfte erhielten, etwas despektierlich, die Bezeichnung "Kaffeeklatsch". Astrid Junker beendete ihre Begrüßung mit den Worten "Wir möchten alle Kaffeetanten und Kaffeemänner, egal welchen Alters, ob einheimisch oder auswärtig, einladen. Sie sollen willkommen sein, sich wohlfühlen und genüsslich ’kaffeeklatschen’."

Elztals Bürgermeister Marco Eckl hob hervor, wie wichtig für die ganze Gemeinde beim gegenwärtigen Mangel an Restaurants und Cafés auf dem Land eine solche Einrichtung ist. Ortsvorsteher Stefan Sauter-Schnabel freute sich sichtlich über diese charmante Aktion des Fördervereins und begrüßte sie als Bereicherung des ohnehin regen Dorflebens. Er wertete es positiv, dass auch die jüngere Generation, teils mit ihren Kindern, gekommen war. Diakon Pouria Schunder und Pfarrer Dirk Ender erhoffen sich vom Café einen positiven Einfluss auf die ganze Kirchengemeinde und spendeten ihren Segen.