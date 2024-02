Auerbach. (ankf/cao) Hunderte alte Autoreifen liegen auf dem Areal nur wenige Meter neben dem Grüngutplatz in Auerbach. Das Schild mit der Aufschrift "Reifenabladen verboten – Bei Zuwiderhandlung erfolg Anzeige" wirkt daneben fast schon ironisch. Seit Jahren wächst der Berg an alten Reifen immer weiter an – trotz Beschwerden beim Landratsamt und zum Ärger des Grundstückeigentümers.

Ein