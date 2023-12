Elztal. (cao/pm) Die Gemeinde Elztal setzt im Rahmen des Gesamtkonzepts zur Sicherstellung der Wasserversorgung einen weiteren Meilenstein um. Hierzu soll das Speichervolumen am Hochbehälter Meertal von 50 auf 400 Kubikmeter erweitert werden. Für das Vorhaben sind Investitionskosten von insgesamt rund 1,74 Millionen Euro veranschlagt. Das Land unterstützt die Gemeinde dabei nun mit einer Zuwendung in Höhe von rund 1,26 Millionen Euro, wie das Regierungspräsidium Karlsruhe am Freitag bekannt gegeben hat.

"Ich freue mich sehr über die Förderzusage. Die Übernahme von 80 Prozent der Kosten ist natürlich viel wert für unsere Gemeinde", erklärt Elztals Bürgermeister Marco Eckl im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. Ohne die Landesmittel wäre das Projekt wohl nicht zu stemmen gewesen, "zumal wir im ländlichen Raum gemessen an der Länge und den angeschlossenen Haushalten ja auch ein viel teureres Leitungsnetz als in städtischen Gebieten haben", so der Bürgermeister. Seit mehr als fünf Jahren beschäftigt er sich bereits mit der Optimierung der Wasserversorgung.

"Das Land unterstützt sehr gerne diese zukunftsorientierte Investition", betont Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder. "Mit der deutlichen Volumenerweiterung am Hochbehälter Meertal wird die Gemeinde Elztal für die Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte gerüstet sein und so den Bürgerinnen und Bürgern auch zukünftig Trinkwasser in einwandfreier Qualität und ausreichender Menge zur Verfügung stellen können", macht sie deutlich.

Im Optimierungsprozess der Elztaler Wasserversorgung ist die Erweiterung des Hochbehälters bereits der dritte Meilenstein. Einen ersten hatte die Gemeinde bereits im Jahr 2019, ebenso mit Unterstützung des Landes, umgesetzt und eine Ultrafiltrationsanlage im Pumpwerk eingebaut. "Gerade erst gestern fand auch die Abnahme der Förderleistung von Dallau nach Neckarburken statt", freut sich Eckl. "Es geht vorwärts."