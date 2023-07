Am morgigen Samstag steigt dann das große E-Sports-Event in der Eckenberghalle, bei dem es Workshops, Stände von SK Gaming oder Terra Gaming gibt – also "Technik zum Anfassen", wie Marius Zetzmann betont.

Die Frage war nun: Wie soll dies finanziert werden? "Also haben wir die Verantwortlichen der Wortmann AG angesprochen", berichtet Ralf Ulrich. Dabei ist die Idee entstanden, eine Messe zu veranstalten – gekoppelt mit Vorträgen an Schulen in der Region, die Ralf Ulrich und Marius Zetzmann zusammen mit Gerrit Stukemeier von der SK Gaming am gestrigen Donnerstag und am heutigen Freitag halten.

"Auf dem Heimweg haben wir uns gedacht, dass das sehr gut klingt. So war bei uns die Idee geboren, diese Message an die Jugend weiterzugeben, indem wir zum Beispiel Vorträge an Schulen halten", erklärt Ralf Ulrich.

"Angefangen hat alles damit, dass die Wortmann AG aus Hüllhorst, einer der größten IT-Distributoren in Europa, eine neue Abteilung namens Terra-Gaming gegründet hat", erklärt Marius Zetzmann von "Co Net Ser", der das morgige Event betreut. Dort habe dann die E-Sport-Organisation SK Gaming aus Köln im letzten Sommer einen Vortrag über Gaming und Marktchancen gehalten.

Um dieses Ziel zu erreichen, veranstaltet die Firma am morgigen Samstag von 13 bis 18 Uhr in der neuen Eckenberghalle in Adelsheim das E-Sports-Event "ConnectCon". Hier gibt es unter anderem Gaming-Technologie zum Anfassen sowie eine Bildungsbörse mit einigen Ausbildungsbetrieben.

Adelsheim. (ahn) "Heutzutage heißt es immer wieder, dass die Jugend nur noch im Zimmer sitzt. Wir wollen die jungen Menschen abholen und zurück ins wirkliche Leben bringen", meint Ralf Ulrich von der IT-Firma "Co Net Ser" aus Adelsheim.

Im Januar war dann ein erstes Konzept für das morgige Event erarbeitet, wobei man als Sponsoren große Firmen wie Intel, Microsoft, Samsung oder Cherry Xtrfy, die Ausrüstung für professionelle Gamer herstellen, mit ins Boot holen konnte.

Außerdem gibt es noch ein VR-Gaming-Center sowie eine Bildungsbörse, bei der Firmen aus der Region wie AZO aus Osterburken, WLC Würth-Logistik aus Adelsheim, die Odenwälder Kunststoffwerke aus Buchen, Ziehl-Abegg aus Künzelsau sowie die IHK teilnehmen.

Ein besonderes Highlight ist ein FIFA-Turnier, bei dem auf die Gewinner attraktive Preise warten. Zu diesem Turnier kommen extra zwei Spieler aus der E-Sports-Abteilung der TSG Hoffenheim nach Adelsheim, gegen die man sich im Spiel FIFA messen kann.

Und ein richtig Bekannter der Szene ist ebenfalls vor Ort: Tim Latka von der SK Gaming, erfolgreicher Teilnehmer bei der "Virtual Bundesliga", kommt ebenfalls in die Eckenberghalle. Und natürlich wird auch Gerrit Stukemeier am Start sein, der fünf Jahre lang professionell "League of Legends" gespielt hat und inzwischen bei SK Gaming im Marketing beschäftigt ist.

"E-Sports ist auf jeden Fall auf dem aufsteigenden Ast", meint er. Preisgelder bei großen Spieleevents im sechsstelligen Bereich seien keine Seltenheit. Der gesamte E-Sport-Bereich habe inzwischen einen größeren Jahresumsatz als die Fußball-Bundesliga.

Wer sich also für E-Sports interessiert, ist morgen in der Eckenberghalle genau richtig. Der Eintritt ist frei, für das leibliche Wohl ist gesorgt.