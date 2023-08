Von Moritz Bayer

Eberbach. Dem Vorsitzenden Klaus Sywyj ist die Vorfreude bereits anzumerken. Wie fast jedes Jahr richtet der Skiclub Grummer Stegge gemeinsam mit der DLRG den Eberbacher Sprint- und Jedermann Triathlon aus. So werden sich am Sonntag mehr als 250 Athleten auf die Reise machen, die trotz kurzer Distanz einiges abverlangt. Über 700 Meter Freiwasserschwimmen, 22 Kilometer Radfahren und abschließende sechs Kilometer Laufen wollen der und die Schnellste ermittelt werden.

Klaus Sywyj. Foto: Moritz Bayer

In einem ohnehin erfreulich großen Teilnehmerfeld sind 17 Staffeln gemeldet – das ist Rekord. Sywyj freut sich: "Besonders, dass von der Johannes-Diakonie Mosbach sechs Staffeln dabei sind, drei davon inklusiv, ist eine wirklich schöne Geschichte." Unter den Teilnehmern sind sogar Medaillengewinner der Special-Olympics-Weltspiele von Berlin. Der älteste Teilnehmer ist dieses Jahr Dieter Franz, Jahrgang 1954.

Geändert hat sich an der Streckenführung nichts. Das wäre auch kaum möglich, klärt Sywyj auf. Denn die meiste Arbeit findet vor dem Wettbewerb an sich statt: Die Meldeliste ist ab Ende März offen, dann beginnen auch die Genehmigungen: Das Landratsamt wegen der Straßensperrungen, das Wasser- und Schifffahrtsamt wegen der Schwimmer im Neckar, die vom Landratsamt eingebundene Polizei – die Liste ist lang. Ohne gute und vertrauliche Zusammenarbeit läuft da nichts.

Sicher, dass alles genehmigt wird, kann man dennoch nicht sein: "Hochwasser, Umweltschäden und vor allem Straßenbau-Maßnahmen können uns immer einen Strich durch die Rechnung machen", führt Sywyj aus. Nun scheint aber für dieses Jahr alles glatt zu gehen. Damit das auch während des Rennens so bleibt, werden allerlei Maßnahmen ergriffen. Schon am Samstagabend werden die Straßensperrungen parat gelegt. Infos hängen dort schon seit gestern aus. Am Sonntag früh wird dann alles aufgebaut und von der Polizei kontrolliert.

Rund 20 Helfer sind rund um die Uhr während des Triathlons im Einsatz, hinzu kommen die Einsatzkräfte von DLRG, Polizei und Sanitäter.

Auf der Strecke ist ein Motorradfahrer mit Hilfsmitteln für alle Fälle unterwegs.Während Unfälle natürlich auch beim Radfahren oder Laufen passieren können, ist der Start mit dem Schwimmen der schwierigste: "Das ist natürlich von der Anspannung her am größten. Alle, die ins Wasser gehen, müssen sicher auch wieder herauskommen, vorher hat man keine Ruhe", gibt Sywyj zu.

Bei dieser Teilnehmerzahl kann man die sich bewegenden Athleten nicht einzeln zählen. Die Abhilfe erklärt der Vorstand gerne: "Alle schauen zusammen dem Schwimmen zu. Aber der sicherste Maßstab sind die Räder: Wenn alle aus dem Wasser heraus sind und auf der Strecke, darf kein Rad mehr im überwachten Wechselbereich mehr stehen bleiben, sonst haben wir ein großes Problem." Bisher gab es freilich noch nie Probleme, so dass die Vorfreude die Anspannung klar überwiegt.

Kurzentschlossene können es auch am Sonntag früh noch versuchen, da werden die Startplätze der nicht Gekommenen vergeben.